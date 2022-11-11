الأمطار تغرق الطريق الدولي مطروح السلوم

تسببت الامطار الغزيرة التي شهدتها محافظة مطروح في تجمعات لمياه الامطار بالطريق الدولي الساحلي مطروح السلوم بالكيلو ٣٥ بمنطقة أولاد مرعى.

وناشد عدد من المواطنين الجهات التنفيذية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي لسرعة التحرك خاصة أن مياه الأمطار تعيق حركة سير السيارات.

كانت محافظة مطروح قد شهدت صباح اليوم الجمعة امطار غزيرة على مدينة مرسي مطروح ومنطقة الساحل الشمالي الغربي.



وتسببت الأمطار في وجود تجمعات لمياه الأمطار بالشوارع خاصة التي لا يوجد بها صرف صحي.

كما توقفت اعمال الصيد والملاحة البحرية خاصة مع ارتفاع حركة الأمواج داخل البحر.