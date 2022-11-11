قراصنة يطلبون 10 ملايين دولار من شركة تأمين بأستراليا لعدم تسريب بياناتها .. تفاصيل

طالب قراصنة معلوماتية مسؤولون عن هجوم إلكتروني استهدف شركة تأمين صحي كبرى في أستراليا، بفدية قدرها 10ملايين دولار أميركي، لوقف الكشف عن بيانات طبية شخصية لعملائها، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.



وأقرت «ميديبنك»، إحدى أكبر شركات التأمين الصحي الخاصة هذا الأسبوع للمستثمرين فيها بأن «عينة» من بيانات عملائها البالغ عددهم حوالي 9.7 مليون شخص، بينهم رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي، قد نُشرت على أحد منتديات «الإنترنت المظلم» الذي لا يمكن دخوله باستخدام أنظمة التصفح العادية.



وتضمّن مقتطف من هذه القائمة نُشر الأربعاء، أسماء أشخاص عولجوا من مشاكل صحية مرتبطة بالإدمان على الكحول أو المخدرات.



وأكدت شركة «ميديبنك» الخميس أن قائمة إضافية ستُنشر على المنتدى نفسه. وقد رفضت شركة التأمين حتى الآن دفع أي أموال للقراصنة.



وتضمنت البيانات المسربة الأربعاء أسماء وأرقام جوازات سفر وتواريخ ميلاد وعناوين ومعلومات.

وجرى تقسيم الضحايا إلى قائمتين، إحداهما تضم «الأخيار» والأخرى «الأشرار».



وارتبط العديد من الأشخاص في قائمة «الأشرار» برموز تشير إلى تعاطيهم المخدرات والكحول أو إصابتهم بفيروس نقص المناعة البشرية (إتش آي في) المسبب لمرض الإيدز.



ووصف ألبانيزي، وهو نفسه أحد عملاء «ميديبنك»، الهجوم الإلكتروني بأنه «طلقة تحذير» للشركات الأسترالية. وقد عمدت «ميديبنك» التي تقدم تأميناً صحياً خاصاً للأستراليين الراغبين في الحصول على تغطية أوسع من تلك المؤمّنة من النظام الصحي العام، إلى إبلاغ بورصة الأوراق المالية الأسترالية بتسريب البيانات قبل افتتاح البورصة بفترة وجيزة.



وقال رئيس الشركة ديفيد كوشكر أمس الخميس إن «نشر هذه البيانات المسروقة على شبكة الإنترنت المظلم وصمة عار».



ووصفت وزيرة الداخلية الأسترالية كلير أونيل قراصنة المعلوماتية بأنهم «مجرمون قذرون». وقالت أمام البرلمان «لا أستطيع التعبير عن الاشمئزاز الذي أشعر به تجاه هؤلاء الأوغاد الذين هم في قلب هذه المكائد الإجرامية».



وكان قراصنة قد هددوا في السابق ببيع بيانات حوالي 1000 أسترالي من بين أغنى الأشخاص أو أكثرهم نفوذاً في البلاد.