عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صحف الكويت .. السيسي يعقد مباحثات مع نانسي بيلوسي وأمريكا تقدم دعما عسكريا جديدا لأوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار

صدى البلد

رئيس الإمارات يهنئ نتنياهو ويؤكد على "تعزيز أسباب السلام"
مقتل شرطي في هجوم بسكين في بروكسل
تسيير رحلات جوية مباشرة بين تل أبيب والدوحة خلال كأس العالم
اجتماع مرتقب لخبراء "الطاقة الذرية" بإيران
أوكرانيا: روسيا لم تبدأ بسحب قواتها في خيرسون

 

سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الجمعة، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

وقالت صحيفة "الأنباء" إن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسى، استقبل، في مدينة شرم الشيخ رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، والوفد المرافق لها، وذلك على هامش انعقاد القمة العالمية للمناخ COP27، حيث أكد استراتيجية العلاقات الممتدة منذ عقود بين مصر والولايات المتحدة، وحرص مصر على تعزيز تلك العلاقات بكل جوانبها، وذلك في إطار من الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة، لاسيما في ظل الواقع الإقليمي المضطرب في المنطقة وما يفرزه من تحديات متصاعدة، وعلى رأسها عدم الاستقرار وخطر الإرهاب فضلا عن التداعيات السلبية على الاقتصاد وأمن الطاقة والغذاء التي سببتها العديد من الأزمات العالمية المتلاحقة وعلى رأسها جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية، وهو ما يستدعي التكاتف لمواجهة تلك التداعيات".

وأضافت الصحيفة أن الرئيس المصري "أكد حرصه على التواصل الدائم مع قيادات الكونجرس، وذلك في إطار التنسيق والتشاور بين البلدين الصديقين إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، مستعرضا الجهود التي تبذلها مصر في مجال مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، ومؤكدا استمرار مصر في تلك الجهود لمكافحة الفكر المتطرف المحرض على العنف والدمار والتخريب وهدم الدول".

على الصعيد الإقليمي والعربي، ذكرت "الراي" أن رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد، بحث في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو "العلاقات الثنائية بين الإمارات وإسرائيل"، مهنئا نتنياهو بمناسبة فوز الائتلاف الذي يقوده في انتخابات الكنيست.

وأكد الرئيس الإماراتي حرص بلاده على "تعزيز أسباب السلام والتعاون والشراكات الإيجابية في المنطقة لمصلحة جميع شعوبها".

وقالت "الوطن" إن الخارجية الإسرائيلية، أكدت تشغيل رحلات جوية مباشرة إلى الدوحة من أجل كأس العالم، مشيرةً إلى أن الإسرائيليين في قطر سيتمتعون بخدمات قنصلية.

كما قال الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، الخميس، إنه سيتم تسيير رحلات طيران عارض مباشرة بين تل أبيب والدوحة خلال كأس العالم لكرة القدم.

إدارة بايدن: سنحارب أي محاولة من إسرائيل لضم أراض في الضفة

ليلة قوية للديمقراطيين.. بايدن يروج لنتائج انتخابات التجديد النصفي لـ الكونجرس


دوليًا، أشارت "القبس" إلى أن الولايات المتحدة أعلنت عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا تشمل صواريخ إضافية للدفاع الجوي، بقيمة إجمالية تناهز 400 مليون دولار.

وتشمل الحزمة أربعة أنظمة مضادة للطائرات قصيرة المدى من طراز "أفينجر"، وأنظمة متنقلة مثبتة على مدرعات خفيفة، وعددا غير محدد من صواريخ "ستينجر".

وذكرت "الأنباء" أن وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف أكد أن التقارير الاستخباراتية تشير إلى أن روسيا لم تبدأ بسحب قواتها من الضفة الغربية لنهر دنيبرو في مدينة خيرسون الاستراتيجية الواقعة جنوبي أوكرانيا، متوقعاً أن يستغرق ذلك "أسبوعاً على الأقل".

وقال ريزنيكوف إن "المخابرات تشير إلى أن روسيا لم تبدأ حقيقةً تحركها في خيرسون"، وإن قواتها "لا تزال موجودة في المدينة وحولها وعلى الضفة الغربية من نهر دنيبرو".

وقالت "الجريدة" إن شرطيًا لقى مصرعه  متأثرًا بجروحه بعدما تعرّض لهجوم بسكين، مساء الخميس، في بروكسل، مشيرةً إلى أن السلطات تشتبه في وجود دافع إرهابي من وراء الحادث.

وأفادت "الراي" بأن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أعلنت، بأن إيران وافقت على زيارة خبراء الوكالة هذا الشهر لتقديم إجابات انتظرتها طويلاً، بشأن مصدر جزيئات يورانيوم عُثر عليها في 3 مواقع لم تفصح عنها طهران سابقاً، فيما عبّر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي عن تشاؤمه بشأن المباحثات النووية.

 

السيسي بيلوسي الكويت أوكرانيا أمريكا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من النائب العام بشأن علاء عبد الفتاح

خصم غرامة كهربا .. حقيقة تغريم الزمالك 70 مليون جنيه لصالح الأهلي

العامري فاروق يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي

بشرى سارة .. قناة عربية تعلن بث مباريات كأس العالم قطر 2022

محافظة القاهرة تنفي ما يتردد عن تعطل خطوط النقل الجماعي للصيانة غدا

فيديوهات وصور قديمة.. الإخوان الإرهابية تضلل المواطنين بتظاهرات كاذبة بالسويس

على مركب وسط البحر.. سافيو يستجم مع زوجته لويزا.. صور

علاء عبدالفتاح غير محتجز في السجن .. النيابة تكشف مكان وجود المتهم

موضوعات متعلقة

ضربة لـ روسيا.. زيلينسكي يعلن عن انتصار كبير لـ أوكرانيا

خبوا عيالكم.. ملجأ حماية من الحرب النووية يعرض للبيع على إي باي

ترشيحاتنا

الأسوأ منذ 2005 .. هبوط جنوني في السعر العالمي للدولار

كولر يمنح الأهلي الضوء الأخضر لتجديد عقد نجم الفريق

قراصنة يطلبون 10 ملايين دولار من شركة تأمين بأستراليا لعدم تسريب بياناتها .. تفاصيل

اشتري دلوقتي الجرام يبدأ من 815 جنيها .. مفاجأة قوية في أسعار الذهب الآن

موعد مباراة الزمالك في الدوري وكأس مصر والقنوات الناقلة

قناة عربية مفتوحة تحصل على حقوق بث مباريات كأس العالم قطر 2022 .. تعرف عليها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلاده .. أزمات فنية وعائلية لأحمد الفيشاوي في 2022

ضجة على انستجرام بسبب فستان شاكيرا

خلي بالك من أولادك .. تحذير شديد من مرض منتشر بالمدارس

تصدرت التريند .. حركة بالصور تفعلها ميان السيد تثير الجدل بالفيسبوك

فيديو

وفد الإمارات بـCop27.. حور أهلي تتحدث عن تفاصيل المشاريع المناخية لدولتها

عنيفة أوى.. تعرف على رد فعل رضوى الشربيني تجاه رجل حاول معاكستها/فيديو جراف

وقع في المنور .. مفاجآت صادمة في حادث حازم الحديدي | فيديو

واقعة مشينة.. أب تخلص من ابنه صاحب الـ ٦ سنوات في عين شمس..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

6 إجراءات لإنقاذ كوكبنا

محمود جلال

دور الملكية الفكرية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية

نهال علام

شرم الشيخ

د. ماريان جرجس

من شرم الشيخ.. تستغيث الأرض !

نسرين حجاج

التصحر والجفاف.. أزمات تواجه مؤتمر المناخ

المستشار أسـامة الصعيدي

مصر في القمة يا دعاة التخريب

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان "9"

كريمة أبو العينين

لأنها مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ