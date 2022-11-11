صحف الكويت .. السيسي يعقد مباحثات مع نانسي بيلوسي وأمريكا تقدم دعما عسكريا جديدا لأوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار

رئيس الإمارات يهنئ نتنياهو ويؤكد على "تعزيز أسباب السلام"

مقتل شرطي في هجوم بسكين في بروكسل

تسيير رحلات جوية مباشرة بين تل أبيب والدوحة خلال كأس العالم

اجتماع مرتقب لخبراء "الطاقة الذرية" بإيران

أوكرانيا: روسيا لم تبدأ بسحب قواتها في خيرسون

سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الجمعة، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

وقالت صحيفة "الأنباء" إن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسى، استقبل، في مدينة شرم الشيخ رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، والوفد المرافق لها، وذلك على هامش انعقاد القمة العالمية للمناخ COP27، حيث أكد استراتيجية العلاقات الممتدة منذ عقود بين مصر والولايات المتحدة، وحرص مصر على تعزيز تلك العلاقات بكل جوانبها، وذلك في إطار من الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة، لاسيما في ظل الواقع الإقليمي المضطرب في المنطقة وما يفرزه من تحديات متصاعدة، وعلى رأسها عدم الاستقرار وخطر الإرهاب فضلا عن التداعيات السلبية على الاقتصاد وأمن الطاقة والغذاء التي سببتها العديد من الأزمات العالمية المتلاحقة وعلى رأسها جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية، وهو ما يستدعي التكاتف لمواجهة تلك التداعيات".

وأضافت الصحيفة أن الرئيس المصري "أكد حرصه على التواصل الدائم مع قيادات الكونجرس، وذلك في إطار التنسيق والتشاور بين البلدين الصديقين إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، مستعرضا الجهود التي تبذلها مصر في مجال مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، ومؤكدا استمرار مصر في تلك الجهود لمكافحة الفكر المتطرف المحرض على العنف والدمار والتخريب وهدم الدول".

على الصعيد الإقليمي والعربي، ذكرت "الراي" أن رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد، بحث في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو "العلاقات الثنائية بين الإمارات وإسرائيل"، مهنئا نتنياهو بمناسبة فوز الائتلاف الذي يقوده في انتخابات الكنيست.

وأكد الرئيس الإماراتي حرص بلاده على "تعزيز أسباب السلام والتعاون والشراكات الإيجابية في المنطقة لمصلحة جميع شعوبها".

وقالت "الوطن" إن الخارجية الإسرائيلية، أكدت تشغيل رحلات جوية مباشرة إلى الدوحة من أجل كأس العالم، مشيرةً إلى أن الإسرائيليين في قطر سيتمتعون بخدمات قنصلية.

كما قال الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، الخميس، إنه سيتم تسيير رحلات طيران عارض مباشرة بين تل أبيب والدوحة خلال كأس العالم لكرة القدم.



دوليًا، أشارت "القبس" إلى أن الولايات المتحدة أعلنت عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا تشمل صواريخ إضافية للدفاع الجوي، بقيمة إجمالية تناهز 400 مليون دولار.

وتشمل الحزمة أربعة أنظمة مضادة للطائرات قصيرة المدى من طراز "أفينجر"، وأنظمة متنقلة مثبتة على مدرعات خفيفة، وعددا غير محدد من صواريخ "ستينجر".

وذكرت "الأنباء" أن وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف أكد أن التقارير الاستخباراتية تشير إلى أن روسيا لم تبدأ بسحب قواتها من الضفة الغربية لنهر دنيبرو في مدينة خيرسون الاستراتيجية الواقعة جنوبي أوكرانيا، متوقعاً أن يستغرق ذلك "أسبوعاً على الأقل".

وقال ريزنيكوف إن "المخابرات تشير إلى أن روسيا لم تبدأ حقيقةً تحركها في خيرسون"، وإن قواتها "لا تزال موجودة في المدينة وحولها وعلى الضفة الغربية من نهر دنيبرو".

وقالت "الجريدة" إن شرطيًا لقى مصرعه متأثرًا بجروحه بعدما تعرّض لهجوم بسكين، مساء الخميس، في بروكسل، مشيرةً إلى أن السلطات تشتبه في وجود دافع إرهابي من وراء الحادث.

وأفادت "الراي" بأن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أعلنت، بأن إيران وافقت على زيارة خبراء الوكالة هذا الشهر لتقديم إجابات انتظرتها طويلاً، بشأن مصدر جزيئات يورانيوم عُثر عليها في 3 مواقع لم تفصح عنها طهران سابقاً، فيما عبّر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي عن تشاؤمه بشأن المباحثات النووية.