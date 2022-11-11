جرار زراعي يُشعِل مشاجرة بسوهاج وإصابة 3 أشخاص

أصيب 3 أشخاص بجروح وكسور وكدمات متفرقة بالجسم؛ إثر نشوب مشاجرة بينهم؛ بسبب خلاف على قيمة إصلاح جرار زراعي ملك الطرف الثاني بورشة الطرف الأول، دائرة مركز شرطة المراغة شمالي محافظة سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المراغة، يفيد بوجود مشاجرة ومصابين بناحية بهتا دائرة المركز.

تفاصيل الواقعة

وبالانتقال والفحص تبين أنها بين كل من:"طرف أول عبد الرسول ع ع- 54 سنة- صاحب ورشة إصلاح جرارات زراعية- ويقيم بذات الناحية- مصاب بجرح قطعي بالجبهة من الناحية اليسرى وكدمة وتورم بكف اليد اليمنى، وطرف ثانٍ وليد خ م ز- 22 سنة- عامل- مصاب بإشتباه ما بعد الإرتجاج وكسر بعظام الجمجمة وتم نقله لمستشفى سوهاج الجامعي؛ لتلقي العلاج اللازم لحالته الصحية، محمد ث م ز- 18 سنة- عامل- مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم- ويقيمان دائرة مركز جزيرة شندويل".

تم ضبط طرفي المشاجرة، وبسؤالهما تبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما على الأخر بالضرب وإحداث الإصابات المنوه عنها؛ بسبب خلاف على قيمة إصلاح جرار زراعي ملك الطرف الثاني بورشة الطرف الأول، كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.