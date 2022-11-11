حارس الأهلي السابق : اتحاد الكرة تواصل معي بشأن خلافة الحضري في المنتخب الأوليمبي

أكد أحمد فوزي حارس مرمى فريق الأهلي السابق أنه تلقى اتصالات من اتحاد الكرة برئاسة جمال علام لتولي منصب مدرب حراس المرمى بالمنتخب الأولمبي في الساعات الماضية لخلافة عصام الحضري قبل حل أزمته مع البرازيلي ميكالي المدير الفني.

وقال أحمد فوزي حارس مرمى فريق الأهلي السابق، عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق :" اتحاد الكرة تواصل معي خلال الساعات الماضية بشأن خلافة عصام الحضري في المنتخب الأوليمبي ولكنها توقفت بشكل مفاجئ".

وتابع : "أتمنى كل التوفيق للمنتخب الأولمبي في الفترة القادمة وتحقيق حلم الوصول إلى أولمبياد باريس القادمة ".

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