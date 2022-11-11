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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

"الجمهورية": الإشادة بجهود مصر في تنظيم قمة المناخ شهادة نجاح دولية

صدى البلد

أكدت صحيفة "الجمهورية" أن المشاركة الواسعة في مناقشات قمة المناخ "كـوب 27" والإشــادة بالجهود المصرية في تنظيم هذا الحدث الضخم شهادة نجاح دولية لقمة المناخ بشرم الشيخ.
وذكرت الصحيفة، في افتتاحية عددها الصادرة، صباح اليوم الجمعة، بعنوان "شهادة نجاح دولية"، أن إطلاق المنتدى العالمي للهيدروجين المتجدد خلال المائدة المستديرة رفيعة المستوى حول الاستثمار في مستقبل الطاقة ضمن فعاليات قمة شرم الشيخ "كوب 27" شهد ترحيبا كبيرا من رؤساء الدول والحكومات وممثلي مختلف المؤسسات والهيئات الدولية والقطاع الخاص المشاركين في المائدة المستديرة.
وأوضحت الصحيفة، أن المنتدى يهدف لضمان تلبية الاحتياجات العالمية وخفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق التوازن في العرض والطلب وتلبية الاحتياجات العالمية والبناء على مبادرات الهيدروجين الأخضر القائمة وتنسيقها من أجل إنشاء منتدى عالمي للهيدروجين المتجدد يجمع جميع أصحاب المصلحة من الـدول المتقدمة والنامية والمنتجين والمستهلكين والمنظمات والهيئات الدولية المتخصصة وكبار القائمين على الصناعات العالمية في مجال الهيدروجين الأخضر المتجدد والمستثمرين الدوليين وتسهيل تطوير ممرات تجارة الهيدروجين وضمان تحقيق التوازن بين العرض والطلب المتوقع واستكشاف الأسـواق المحتملة وضمان تلبية الاحتياجات العالمية للطاقة المتجددة.
وأشارت إلى أن المبادرة "المصرية ــ البلجيكية" لإطلاق المنتدى تهدف أيضا إلى تعزيز الانتقال العادل للطاقة المتجددة من خلال دفع الاستثمارات في مشاريع الهيدروجين المتجددة في الـدول النامية لتحقيق أهـداف الأمـم المتحدة للتنمية المُستدامة وتعزيز النمو المُستدام وضمان نفاذ الجميع إلى الطاقة المتجددة وتوفير فرص عمل نظيفة وتحقيق الاستفادة المادية والبيئية والاجتماعية والاقتصادية.
 

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