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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة.. تحذير من مرض منتشر بالمدارس واحمي نفسك لعدم الإصابة بالبرد

صدى البلد

نشر موقع صدى البلد، عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي..

أبرزهم الأنيميا.. أسباب الإصابة بانسداد الشرايين

صرح الدكتور وليد الدالى أستاذ جراحات الأوعية الدموية وعلاج القدم السكرى بجامعة القاهرة، أن الشرايين هي الأنابيب الناقلة للدم من القلب إلى أعضاء الجسم المختلفة، وكي تتم عملية النقل هذه بصورة طبيعية، يجب أن يجتمع عنصران أولها سلامة الأنابيب الناقلة أي سلامة الشرايين نفسها، وثانيها سلامة السائل الذي ينتقل عبر هذه الأنابيب، أي سلامة الدم.  

ضجة على انستجرام بسبب فستان شاكيرا

شاركت المطربة شاكيرا  صورة لها   جديدة عبر موقع التواصل الاجتماعي  وتبادل الصور انستجرام .

 وخطفت شاكيرا الأنظار بمجرد نشر صورتها عبر حساباتها على السوشيال ميديا بفستان يبدو شفاف ولكنه بلون الجسم، حيث كان ظهورها الأخير ملفتا بجلسة تصوير خاصة بدار الأزياء العالمية Burberry  وذلك بعد أزمة انفصالها عن جيرارد بيكيه ونجاحها مؤخرا في الحصول على حضانة أبنائها. 

خلي بالك من أولادك .. تحذير شديد من مرض منتشر بالمدارس
قال الدكتور محمد حسن الطراونة اختصاصي الأمراض الصدرية والتنفسية ، إن  هناك مرض منتشر بالجو من سلالات فيروس الإنفلونزا تشترك جميعها في الأعراض التي تسببها، مثل: الحمى، الصداع، السعال، مؤكدا أن تلك هي الأعراض الأساسية الثلاثة في جميع هذه الفيروسات التنفسية والتي تنتشر بشكل كبير في المدارس يجب توخي الحذر منها .

بعد تحذير الأرصاد الجوية.. كيف تحمي نفسك من الإصابة بالبرد؟

حذرت الأرصاد الجوية من سوء الأحوال الجوية اليوم وانخفاض درجة الحرارة وقد نصح خبراء الأرصاد بارتداء الملابس الثقيلة عند الخروج إلى الشارع في أوقات متأخرة من الليل، منعا للإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا.
 

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