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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

الشعور بالانتماء.. معرض للفنانة الصينية Qiruo He بجاليري ديمي

معرض فني
معرض فني

يحتفي جاليري Demi بالزمالك بافتتاح معرض مميز للفنانة التشكيلية الصينية Qiruo He يحمل عنوان "الشعور بالإنتماء" وذلك يوم الأحد 13 نوفمبر2022 في تمام السادسة مساءً بحضور لفيف من الفنانين والنقاد والجمهور.

حول مضمون الأعمال كتبت الفنانة .. "عندما تأتي إلى مكان ما، أو تقترب من مجموعة، تشعر بالضيق وعدم الراحة والوحدة، أنت تعلم أنك لا تنتمي إلى هناك.ربما بسبب الشخصية المنعزلة، كنت أعيش في العديد من الأماكن، لكن لا يمكنني أبدًا الشعور بالانتماء، الهدوء والخجل والوحدة والخوف من التواصل، كل هذه السمات تجعلني غير قادرة على الإندماج مع الحشد، أختبئ في قوقعتي، أشاهد النجوم تتحرك والقمر يتغير، أستمع إلى غناء الريح وهمهمة الأشجار، ألاحظ أنسجة الحجارة وأشكال الغيوم، أتحدث إلى كل طائر، كل زهرة وكل أقل حشرة صغيرة، وبعد ذلك أصبحوا جميعًا شخصيات أعمالي الفنية."

Qiruo He فنانة صينية من مواليد 1990، تخرجت من كلية الأفلام والتلفزيون، جامعة شانغهاي في 2012، حصلت على درجة الماجستير في الآداب في بيلاروسيا في 2016 وشاركت في معارض جماعية في بيلاروسيا بين 2014-2016 ، في عامي 2020 و 2021 شاركت في معرض كايرو آرت فير  ومنتدى الفن العالمي في 2022 بمصر.

جاليري ديمي (15 ش أحمد صبري من شارع البرازيل – الزمالك).

جاليري Demi بالزمالك معرض مميز للفنانة التشكيلية الصينية Qiruo He الشعور بالإنتماء الفنانين والنقاد والجمهور

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