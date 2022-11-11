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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمد صبحي يسجل أغاني مسرحية عيلة اتعملها بلوك مع وفاء صادق

صدى البلد

يعمل حاليًا الفنان محمد صبحي على عمل بروفات مسرحيته الجديدة عيلة اتعملها بلوك والمفترض عرضها على مسرح مدينة سنبل.

وقام صبحي مؤخرا بتسجيل أغاني المسرحية التى يقوم بغنائها ضمن أحداثها مع الفنانة وفاء صادق وذلك داخل أحد استديوهات الصوت والأغاني من كلمات الشاعر عبدالله حسن وألحان شريف حمدان.

محمد صبحي يجري حاليًا البروفات المسرحية على قدم وساق استعدادا لعرضها بشكل رسمي نهاية العام الحالي.

 

سبب تغيب محمد صبحي عن مؤتمر مهرجان شرم الشيخ للمسرح



ومن ناحية أخرى أقامت إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى مؤتمرًا صحفيا مساء أمس "الثلاثاء"، للإعلان عن تفاصيل دورته السابعة، المقامة بمدينة شرم الشيخ في الفترة  من ٢٥ حتى ٣٠ نوفمبر الجاري.

 

وغاب عن المؤتمر الصحفي الفنان محمد صبحي، رئيس اللجنة العليا للمهرجان، بعدما كان مقررا حضوره وتواجده على المنصة بجانب المخرج مازن الغرباوي مؤسس ورئيس المهرجان، والفنانة سميحة أيوب، وعدد كبير من الفنانين. 

 

وقال المخرج مازن الغرباوي في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، إن الفنان محمد صبحي أعتذر عن حضور المؤتمر بسبب انشغاله في بروفات مسرحيته الجديدة، وتواجده بشكل دائم في مدينة سنبل، للانتهاء من التحضيرات. وأكد مازن الغرباوي على أن محمد صبحي كان حريصا على حضور المؤتمر للإعلان عن تفاصيل المهرجان، لكنه يحاول الانتهاء من بروفات وتحضيرات المسرحية تمهيدا لعرضها قريبا.

محمد صبحي الفنان محمد صبحى عيلة اتعملها بلوك مسرحية عيلة اتعملها بلوك مسرح مدينة سنبل

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