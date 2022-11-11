وزير الزراعة يبحث مع نظيره الإسترالي التعاون المشترك

بحث وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير مع نظيره الإسترالي ريس ويتبي تعزيز آفاق التعاون المشترك في المجال الزراعي بين البلدين.



جاء ذلك خلال لقاء لوزير الزراعة مع نظيره الأسترالي، على هامش فعاليات مؤتمر المناخ (Cop27) المنعقد حاليا في مدينة شرم الشيخ.



وطرح القصير - خلال اللقاء - نقاط التعاون المقترحة بين مصر واستراليا، والتي تمثلت في سبل تعزيز التجارة البينية بين الدولتين، وبحث إمكانية توفير الجانب الأسترالي وسائل شحن للسلع الاستراتيجية من استراليا إلى مصر بأسعار تنافسية، وإعادة النظر في القرارات المتعلقة باستيراد الخراف والأغنام الحية من أستراليا.



كما تم مناقشة التعاون في مجال استنباط أصناف نباتية جديدة عالية الإنتاجية والجودة ومقاومة للجفاف والملوحة والإسراع في الانتهاء من ملف تصدير العنب المصري للسوق الأسترالي.



وتناول اللقاء أيضا التعاون في مجال البحث العلمي الزراعي ونقل التكنولوجيات الحديثة المستخدمة في مجال الزراعة وإنتاج تقاوي محسنة ومقاومة للآفات والأمراض، خاصة المتعلقة بالسلع الاستراتيجية كالقمح والذرة وفول الصويا، وأيضا التعاون في مجال التدريب وبناء القدرات وتبادل الخبرات في مجال البحوث الزراعية التطبيقية وإنتاج الأمصال واللقاحات.



واتفق الوزيران على إعداد مسودة لمذكرة تفاهم بين الوزارتين المعنيتين تتضمن كافة أوجه التعاون سالفة الذكر وغيرها، على أن تنص على تشكيل لجنة زراعية مشتركة يترأسها وزيري الزراعة في البلدين، على أن تجتمع مرة واحدة في العام في كل من الدولتين على التوالي.



من جهته، أعرب الوزير الأسترالي عن سعادته بالمشاركة في مؤتمر المناخ.. مؤكدا حق الدول النامية وفي مقدمتها دول القارة السمراء في الحصول على تعويضات ملائمة نتيجة لتعرضها لخسائر ضخمة نجمت عن عوامل خارجة عن إرادة تلك الدول.



حضر اللقاء من الجانب المصري، الدكتور سعد موسي المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة، ومن الجانب الأسترالي ناشيد شودري المستشار التجاري الإقليمي لأستراليا في المنطقة.