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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الآثار السلبية للعنف والتمييز داخل الأسرة.. ندوة بمركز إعلام الخارجة

عقد مركز إعلام الخارجة بالوادي الجديد ندوة إعلامية عن الآثار السلبية للعنف والتميز داخل الأسرة، حاضر في الندوة د.  أسماء محمد عيد  أستاذ بكلية التربية جامعة الوادي الجديد يأتي ذلك فى إطار الحملة الإعلامية التى تطلقها الهيئة العامة للاستعلامات لمناقشة القضية السكانية تحت شعار( سعادتك وصحتك فى تنظيم أسرتك ) وذلك تحت  إشراف وادارة أزهار عبدالعزيز محمد-مدير مركز إعلام الخارجة.

تناولت الندوة مفهوم الاستقرار الأسرى واثره على الخصائص السكانية وعلاقته بالتربية السوية للأبناء حيث ذكرت د أسماء بالتفصيل مفهوم العنف داخل الأسرة وكذلك بين الاقران وأشكال العنف المختلفة منها العنف الرمزى واللفظى والمادى وهل ما إذا كان العنف ينبع من الشخص ذاته اومن الاخرين تجاه الشخص.

وذكرت الدكتورة  أسماء أمثلة عديدة للعنف داخل الأسرة أهمها التمييز بين الأبناء واختراق الخصوصية وعدم تفهم الوالدين في بعض الأحيان لمتطلبات كل مرحلة عمرية وذكرت ان هناك صور للعنف من الأبناء تجاه زويهم أيضا يتمثل فى زيادة الأعباء المادية وعدم القيام بواجباتهم التعليمية واتباع الاقران في بعض السلوكيات غير الصحيحة والتمرد المبالغ فيه .

هدوء تام بشوارع وميادين الوادى الجديد

 واوضحت  أنه من أفضل الطرق للقضاء على العنف أو تحجيم حدوثه داخل الأسرة خلق مساحة من الحوار داخل الأسرة ومشاركة الأبناء في الأعباء المنزلية والقرارات التي تتخذها الأسرة واحترام الخصوصية فيما يسمى علميا المساحة الآمنة وشرحت مفهوم وجهة الضبط ويعنى مدى محاسبة الانسان ذاته على ما يصدر من تصرف وسلوك .

جانب من الندوه (1)
جانب من الندوه (1)
جانب من الندوه (2)
جانب من الندوه (2)
جانب من الندوه (3)
جانب من الندوه (3)
جانب من الندوه (4)
جانب من الندوه (4)
جانب من الندوه (5)
جانب من الندوه (5)
جانب من الندوه (6)
جانب من الندوه (6)
جانب من الندوه (7)
جانب من الندوه (7)
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