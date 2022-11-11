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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

11/11 اليوم العالمي للسناجل.. مميزات غير متوقعة لحياة العزوبية

11/11 اليوم العالمي
11/11 اليوم العالمي للسناجل.. مميزات غير متوقعة لحياة العزوب

يصادف يوم 11 نوفمبر من كل عام اليوم العالمي لـ العزاب، أو ما يطلق عليه البعض السناجل، تتمتع العزوبة بالعديد من المزايا ، والتي يمكن أن تساعد في تجنب المخاوف العاطفية والفسيولوجية المرتبطة بالاتصال الجنسي مع شركاء غير مألوفين. 

 

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كما أن حياة العزوبية أو السناجل  تساعد في التوسيع من الرفاهية الروحية ويمكن أن يساعد في تقوية ارتباط المرء بالله، بالإضافة إلى ذلك يمكن للعزوبة أن تعزز سمات الشخصية مثل ضبط النفس والصبر والتعاطف مع الذات.

 

يمكن لفعل البقاء عازبًا أن يساعد الشخص على تركيز الانتباه على مجالات أخرى في الحياة ، وألا تستهلكه أفكار ممارسة الجنس،  يمكن أيضًا أن يجعل التعرف على شريك محتمل أسهل قليلاً إذا لم تكن مضطرًا للقلق باستمرار بشأن ضغط الوقت المناسب لإدخال الجنس في هذا المزيج. يمكن أن تساعد العزوبة أيضًا الشخص في توفير المال لأنه لا داعي للقلق.

 

مميزات العزوبية 


- لا أحد يطلب منك الاهتمام.


-يمكنك أن تفعل الأشياء التي تريدها بحرية.


- اتخاذ القرار بنفسك سيكون أقل تعقيدًا.


-يمكنك بسهولة الخروج مع أصدقائك أو رؤية أي شخص تحبه.


-سيكون التركيز على دراستك أو عملك أسهل.


- يخلصك من الصداع وآلام القلب.


-لديك المزيد من الوقت للوصول إلى أحلامك.


- يصبح الادخار أكثر قابلية للتحقيق.


-يمكنك قضاء المزيد من الوقت مع عائلتك وأصدقائك.


1- لديك المزيد من الوقت لاستكشاف واكتشاف نفسك.


المصدر: verywellmind.
 

السناجل اليوم العالمي لـ العزاب حياة العزوبية الفسيولوجية مميزات العزوبية

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