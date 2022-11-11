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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

كوريا الجنوبية تؤكد عدم وجود خطة لتزويد أوكرانيا بالأسلحة الفتاكة

صدى البلد

أكدت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، أنه لا يوجد تغيير في الالتزام بعدم تزويد أوكرانيا بالأسلحة الفتاكة، وذلك ردا على تقرير إخباري يفيد بأن سول تعمل على صفقة أسلحة "سرية" مع واشنطن حول تصدير قذائف المدفعية لأوكرانيا.

 


وذكرت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الكورية (يونهاب) - أن هناك مشاورات جارية بين الولايات المتحدة وشركة كورية جنوبية من أجل تعويض النقص في ذخيرة 155 ملم في المخزون الأمريكي .. مشيرة إلى أن المحادثات ذات الصلة بين البلدين، قائمة على أساس أن المواد ستستخدمها الولايات المتحدة.

 


كانت تقارير أخبارية قد أفادت في وقت سابق، بأن الولايات المتحدة تخطط لشراء 100 ألف طلقة مدفعية عيار 155 ملم من كوريا لتسليمها إلى أوكرانيا، مشيرة إلى أن وزير الدفاع الكوري لي جونغ-سوب ونظيره الأمريكي لويد أوستن اتفقا "من حيث المبدأ" على المضي في صفقة المدفعية خلال محادثاتهما في وقت سابق من هذا الشهر.

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