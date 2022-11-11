وزيرا التخطيط والصناعة يستعرضان مشروعات الدولية الإسلامية لتمويل التجارة

استعرض وزيرا التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير، والتخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة التابعة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية المهندس هاني سنبل، المشروعات والبرامج التي تنفذها المؤسسة حاليا في مصر وعدد من المشروعات المستقبلية التي تعتزم تنفيذها بالتعاون مع الحكومة المصرية.



حضر اللقاء مساعد الوزير للشئون الاقتصادية إبراهيم السجيني ورئيس جهاز التمثيل التجاري الوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله، ورئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية المهندس محمد عبد الكريم.



وقالت الدكتورة هالة السعيد إن المؤسسة تعد من أبرز شركاء التنمية لمصر حيث تسهم مشروعاتها في دعم قطاعات التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومشروعات تمكين المرأة بالإضافة إلى دعم سبل التعاون التجاري بين الدول العربية ودول القارة الأفريقية، مشيرة إلى أهمية تعظيم الاستفادة من البرامج التمويلية التي تتيحها المؤسسة للمساهمة في توطين عدد من الصناعات في مصر وبصفة خاصة الصناعات الخضراء ومشروعات الأمن الغذائي.



من جانبه، أشاد وزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير بالتعاون القائم بين الوزارة والمؤسسة، في تنفيذ خطة العمل السنوية لبرنامج جسور التجارة العربية الأفريقية في مصر، حيث تم الاتفاق على قيام البنك الإسلامي للتنمية بتمويل بعثات ترويجية لعدد من الدول الأفريقية بالتعاون مع التمثيل التجاري ووحدة المشروعات التنموية بالوزارة، وذلك في القطاعات ذات الأولوية للمصدرين المصريين بحيث يقتصر التمويل على الأنشطة الترويجية والتسويقية للبعثة، مشيراً إلى أنه تمت الموافقة بالفعل على تمويل البنك لخمس بعثات خلال الربع الأخير من عام 2022 والنصف الأول من عام 2023 لدول تونس والجزائر الكونغو الديمقراطية وكوت ديفوار والمغرب في قطاعات الصناعات الطبية والدوائية، ومواد التعبئة والتغليف، والصناعات الغذائية، وغيرها من القطاعات.



وأشار إلى أن اللقاء استعرض تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع She Trades الذي أطلقه مركز التجارة الدولية خلال عام 2020 لعدد 100 سيدة أعمال بالشراكة مع وزارة التجارة والصناعة، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والبنك الإسلامي للتنمية، وعدد من الجهات الوطنية المعنية، بهدف دعم وتشجيع الأعمال التي تقودها المرأة؛ لا سيما المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتصدير منتجات الحرف اليدوية إلى الخارج، معرباً عن رغبة مصر في زيادة عدد المستفيدات من هذا البرنامج وكذا توسيع نطاقه ليشمل مزيداً من القطاعات.



ولفت سمير إلى أن اللقاء تناول مستجدات إنشاء أكاديمية التصدير، ومتابعة تنفيذ برنامج التدريب من أجل التصدير بالتعاون مع مركز تدريب التجارة الخارجية التابع للوزارة.



وبدوره، أكد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة المهندس هاني سنبل، حرص المؤسسة على تعزيز التعاون المشترك مع الحكومة المصرية في البرامج المتعلقة بتعزيز التجارة وتنمية المرأة، مشيراً إلى أهمية برنامج جسور التجارة العربية الأفريقية في دعم أواصر التعاون التجاري بين الدول العربية الأفريقية والاستفادة من الفرص والإمكانات المتاحة بالتركيز على عدة قطاعات في مقدمتها التصنيع والتجارة الإلكترونية وتبادل المعلومات والخبرات.



ووجه سنبل الدعوة لوزير التجارة والصناعة لحضور اجتماع مجلس إدارة برنامج جسور التجارة العربية والمقرر عقده بتونس مطلع شهر ديسمبر المقبل والذي سيشهد تواجدا وزاريا مكثفا لكافة الدول العربية والأفريقية أعضاء البرنامج.

