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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إخوان كاذبون| أحمد رجب : خداع الجماعة الإرهابية بلغ ذروته في 30 يونيو

الصحفي أحمد رجب
الصحفي أحمد رجب

صرح الكاتب الصحفي أحمد رجب ورئيس تحرير برنامج المساء مع قصواء، أحد شهود الإثبات بقضية اقتحام مكتب الإرشاد، إنه كان مسؤولًا عن تغطية ملف تنظيم الإخوان في الفترة بين 2011 لـ2013، بـ موقع "صدى البلد"، وكان شعار جماعة الإخوان في هذه الفترة “الكذب والخداع” طوال الوقت، لم يكذبوا على الشعب والسياسيين فقط، بل كذبوا على الصحفيين أيضا.

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 مجموعة من الإخوان يحملون بنادق آلية لإرهاب المتظاهرين

وأضاف، أن الإخوان كانوا يقولون تصريحات للصحفيين، ثم يقومون بنفيها، ثم ينفوا النفي الذي نفوه، "طول الوقت أرائهم تتبدل طبقا لمصلحتهم الكذب بلغ ذروته في 30 يونيو، الفترة اللي هي كانت متعلقة بوجود المتظاهرين أمام مكتب الإرشاد.

وكشف،"رجب" أنه من واقع شهادته وهذا مثبت في التحقيقات، أن مكتب الإرشاد كان بداخله مجموعة من الإخوان يحملون مجموعة من البنادق الآلية، وقد يكون الهدف من ذلك إرهاب وتخويف المتظاهرين، لكن أمام صمود المتظاهرين بدأ يحدث عمليات استهداف مباشرة، ضرب النار اللي كان خارج من مكتب الإرشاد لا ينم أنه يطلع من شخص هاوي ده محترف.

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حذيفة عبد المنعم أبو الفتوح.. و كشف زيف وخديعة الإخوان

وأكد أن في هذه الواقعة سقط 7 متظاهرين قتلى،كنت قريب على بعد مترين فقط من أول شهيد سقط في هذه الواقعة،موضحًا أن هناك واقعة أخرى  تكشف زيف وخديعة الإخوان وهو أن حذيفة عبد المنعم أبو الفتوح وصل أمام مكتب الإرشاد يوم 1 يوليو، الساعة السادسة صباحًا، وتواصل مع مهدي عاكف ومع بعض قيادات الإخوان لإخراج الإخوان المتواجدين داخل مكتب الإرشاد.

وأشار،"رجب" إلى أن: مهدي عاكف قال لحذيفة أن هناك أتوبيسات ستصل لنقل الإخوان المتواجدين داخل المكتب، وبالفعل حضرت الأتوبيسات داخل أمام المقر وقامت بنقل الإخوان، الغريب في الأمر أن مهدي عاكف قال أمام لجان التحقيق أنه لا يعلم شيء عن ذلك رغم أني سامعه بنفسي، وحلف بالطلاق أن ده محصلش.

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