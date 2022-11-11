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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مع 9 دول..

مصر تشارك في البرنامج التدريبي الدولي للتقليل من حدة الفقر

صدى البلد

شاركت مصر، و9 دول في البرنامج التدريبي الدولي، المنظم تحت رعاية وزارة التجارة الصينية MOFCOM" " في إطار تعاونها مع وزارة التعاون الدولي في ندوة تحت عنوان: "التقليل من حدة الفقر من خلال تحسين التدريب المهني، ونقل القوى العاملة للبلدان النامية"،  وذلك لمدة 10 أيام متصلة  خلال الفترة من أول نوفمبر حتى 10 من نفس الشهر.

مثل مصر في الندوة، المهندس عبد الحميد غزالي عثمان، مدير مركز التدريب المهني بقفط ، التابع لمديرية القوى العاملة بقنا، ممثلا عن وزارة القوى العاملة المصرية في البرنامج التدريبي الدولي. 

وشارك في الندوة  ممثلين عن دول الصين، وكولومبيا، وفنزويلا ، ونيجيريا، وبوتسوانا ، وموزنبيق ، وكينيا، وأوزباكستان ، ومنغوليا، 

ونظراً لجائحة "كورونا" فقد تم عقد البرنامج أون لاين ونظمته  "أكاديمية مسؤولي الأعمال الدوليين ،

 (AIBO) (the Academy for International Business Officials (AIBO) )  .

وقدم العاملون بمديرية القوي العاملة بقنا، برئاسة أحمد جابر وكيل الوزارة مدير المديرية ، بخالص التهنئة للمهندس عبد الحميد غزالي عثمان مدير المركز لمشاركته ممثلا عن وزارة القوى العاملة في البرنامج التدريبي الدولي، المنظم تحت رعاية وزارة التجارة الصينية "MOFCOM"   في إطار تعاونها مع وزارة التعاون الدولي.

 

 

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