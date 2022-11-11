غدا.. انطلاق المؤتمر العربي الدولي للصناعات الصغيرة والمتوسطة بالجزائر بمشاركة مصر

تنطلق فعاليات النسخة الأولى من المعرض والمؤتمر العربي الدولي للصناعات الصغيرة والمتوسطة، غدا السبت بقصر المعارض بالجزائر، بمشاركة العديد من الشركات المصرية.



وتنعقد هذه الفعالية، التي تنظمها الجزائر بالتعاون مع الاتحاد العربي لتنمية الصادرات الصناعية، وتستمر حتى 14 نوفمبر الجاري، تحت شعار "فرص وتحديات الثورة الصناعية الرابعة".



كما ستشهد هذه الفعالية تنظيم مؤتمر "رفيع المستوى" يومي 12 و13 نوفمبر الجاري؛ يحضره شخصيات عربية بارزة في الاقتصاد والسياسة، كبار رجال الأعمال، مختصين وخبراء عرب وأفارقة لمناقشة مواضيع متعلقة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وحول أهميتها ودورها في اقتصادات الدول.



ووصلت نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، اليوم الجمعة إلى الجزائر للمشاركة، غدا، كمتحدث بالجلسة الوزارية لهذا المؤتمر.

