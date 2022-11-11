مسئول عماني: تعاون ثلاثي مع مصر والسعودية في طاقة الرياح.. فيديو

قال ناصر الرزيقي، مدير دائرة سياسات واستراتيجيات الهيدروجين في وزارة الطاقة والمعادن في سلطنة عمان، إن بلاده شهدت العديد من مشروعات الطاقة المتجددة ومشروعات الهيدروجين الأخضر، مشيرًا إلى أنه يوجد عدة اتفاقيات تم توقيعها خلال السنوات الخمس الماضية .



وأضاف الرزيقي خلال حواره ببرنامج المُذاع عبر فضائية الأولى المصرية، أن هناك تركيزا في الوقت الحالي على توقيع اتفاقيات ضمن فعاليات COP 27 من خلال وزارة الطاقة والمعادن، على رأسها مذكرة تفاهم مع وزارة الطاقة السعودية.



وتابع أن هناك توقيع بين جهاز الاستثمار العماني وشركة أكوا باور في مشروع خليج السويس، وهو مشروع طاقة رياح السويس، الذي يتوقع البدء في تشغيله عام 2026، وهو تعاون عماني سعودي مصري.

وأكمل أن الاهتمام بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح كبير في بلاده، لإنتاج الهيدروجين الأخضر بتكلفة منخفضة جدا، فبعض الدول يركز على الطاقة الشمسية، وبعض الدول يركز على طاقة الرياح، ولكن عمان تركز على الجانبين معا.

