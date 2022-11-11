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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع مسن في حادث سيارة بالمحلة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

لقي شخص مسن في العقد السادس من العمر، مصرعه بعد أن صدمته سيارة مسرعة أمام بنزينة الزعبلاوى أثناء عبوره بمدينة المحلة بمحافظة الغربية.

ضبط 245 مخالفة مرورية في حملات أمنية مكبرة بشوارع الغربية


تلقي اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، إخطاراً من شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بمصرع شخص مسن ، بعد أن صدمته سيارة مسرعة أثناء عبوره الطريق.

وتبين من التحريات والمعاينة الأولية، مصرع شخص يدعى عبد الجليل  ال ويبلغ من العمر 53 عام، بعد أن صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق الدائرى،  وتم التحفظ على الجثة داخل مستشفى المحلة العام.

وكيل تعليم الغربية يباشر انتظام سير العملية التعليمية بمدارس شرق المحلة وطنطا

وكلفت إدارة البحث الجنائي بتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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