رئيس مركز أبشواي يؤدي صلاة الجمعة وسط الأهالي

أدي مراد مسعود رئيس مركز ومدينة ابشواي صلاة الجمعة اليوم وسط أهالي مركز ابشواي بمسجد النادي بالمدينة، حيث تناولت خطبة الجمعة تعليمات ديننا الحنيف عن الانتماء إلي الأوطان وحب رسولنا الكريم لبلاده، والحرص على تقدم ورفعة شأن الوطن حيث لا تبني الأوطان إلا بشعبها الحريص على مقدرات أوطانه.

أكد خلاله خطيب الجمعة أن جميع الأديانُ جاءت لتحقيقِ مصالحِ البلادِ والعبادِ، فحيـثُ تـكـونُ المصلحةُ المعتبرةُ فثمةَ شرعُ اللهِ الحنيف، والدينُ ليس بمعزلٍ عن حركةِ الكـونِ وعمارتِه، بل هو فنُّ صناعةِ الحياةِ لا صناعةِ الموتِ، وثقافةُ البناءِ لا الهدمِ، والإصلاحِ لا الإفسادِ، حيثُ يقـولُ الحقُّ سبحانَهُ: {هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا}، ويقولُ سبحانَهُ: {وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ}.

وكلُّ ذلك يقتضِي أنْ نتعاونَ في تحقيقِ المصالحِ العامةِ على المستوى الوطنِي والدولِي، وفي دفعِ المفاسدِ العامةِ على المستوى الوطنِي والدولِي، ولا سيَّمَا ما يتصلُ بمواجهةِ جماعاتِ الإرهابِ ودعاةِ الإفسادِ والفوضَى، وكذلك التعاونُ في مواجهةِ التحدياتِ المُناخيةِ والتأثيراتِ السلبيةِ لتغيِّرِ المناخِ، والعملُ معًا لكلِّ ما فيهِ صالحُ الإنسانِ أينَمَا كان على إطلاقِ إنسانيتهِ، وبغضِّ النظرِ عن دينهِ أو لونهِ أو جنسهِ.

عقب الانتهاء من أداء صلاة الجمعة المحاسب مراد مسعود رئيس مركز ومدينة ابشواي، بجولة ميدانية فى مدينة وقرى مركز أبشواى، لمتابعة اعمال الرصف وحطة التشجير والنظافة التى تقوم بها المحافظة و مجالس المدن تحت رعاية الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم .

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