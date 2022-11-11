النقاب خطر..حسين فهمي يتحدث عن زواجه من أنغام وعلاقته بالوسط الفني/فيديو جراف

الفنان الكبير حسين فهمي ، صاحب تاريخ كبير يمتد لأكثر من نصف قرن.

انتشرت أخبار حول زواجه من المطربة أنغام .

الفنان حسين فهمي حل ضيفا على برنامج " حبر سري "، مع الإعلامية أسما ابراهيم ، على قناة القاهرة والناس ، وتحدث عن العديد من التفاصيل الفنية والشخصية.

مهرجان القاهرة

قال حسين فهمي ، إن مهرجان القاهرة السينمائي كان قويا ولا يزال قويا وليست المهرجانات العربية أقوى منه، مضيفا: "عندنا نجوم السينما المصرية يحضرون المهرجان ويعطون له القيمة والفنان المصري له مكانة كبيرة في العالم العربي والغربي ومفيش مهرجانات تفوقت على مهرجان القاهرة".

كما قال حسين فهمي ، بحب الست اللي شخصيتها قوية.. ولم أكن ديكتاتور في زواجي، ولكن في قواعد لأننا شرقيين، ووالدتي كانت شخصية متسلطة.

ولمتابعة المزيد حول تصريحات حسين فهمي في أحد البرامج .. تابع الفيديو جراف التالي: