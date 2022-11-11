عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

النقاب خطر..حسين فهمي يتحدث عن زواجه من أنغام وعلاقته بالوسط الفني/فيديو جراف

حسين فهمي
حسين فهمي

الفنان الكبير حسين فهمي ، صاحب تاريخ كبير يمتد لأكثر من نصف قرن.

انتشرت أخبار حول زواجه من المطربة أنغام .

الفنان حسين فهمي حل  ضيفا على برنامج " حبر سري "، مع الإعلامية أسما ابراهيم ، على قناة القاهرة والناس ، وتحدث عن العديد من التفاصيل الفنية والشخصية.

 

حسين فهمي يرد على شائعة زواجه بـ أنغام في حبر سري

مهرجان القاهرة

قال حسين فهمي ، إن مهرجان القاهرة السينمائي كان قويا ولا يزال قويا وليست المهرجانات العربية أقوى منه، مضيفا: "عندنا نجوم السينما المصرية يحضرون المهرجان ويعطون له القيمة والفنان المصري له مكانة كبيرة في العالم العربي والغربي ومفيش مهرجانات تفوقت على مهرجان القاهرة".

كما قال حسين فهمي ، بحب الست اللي شخصيتها قوية.. ولم أكن ديكتاتور في زواجي، ولكن في قواعد لأننا شرقيين، ووالدتي كانت شخصية متسلطة.
ولمتابعة المزيد حول تصريحات حسين فهمي في أحد البرامج .. تابع الفيديو جراف التالي:

حسين فهمي أنغام حبر سري الإعلامية أسما ابراهيم قناة القاهرة والناس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مش عامل نظافة | الوظيفة الحقيقية لصاحب واقعة محل الكشري ..المهنة مفاجأة

الليلة | أول ظهور لـ شيرين بعد خروجها من المستشفى

تعبنا .. حقيقة وتفاصيل القبض على صاحب واقعة محل الكشري وتعليقات السوشيال

عرض الجمعة 11/11.. آيفون XS Max جديد بـ 3600 جنيه فقط

الكرتونة انخفضت 26 جنيها.. تراجع أسعار البيض في الأسواق| التفاصيل الكاملة

بملابس جريئة.. زوجة برونو سافيو تستعرض أنوثتها على شاطئ البحر |شاهد

علاجه في قطر أو ألمانيا | فرج عامر : إصابة مدافع الأهلي

اعرف عقوبة الهارب محمد علي لتحريضه على التظاهر والفوضى

موضوعات متعلقة

مفاجأة والد حسام حبيب لابنه في برنامج مع غادة عادل | فيديو جراف

عنيفة أوى.. تعرف على رد فعل رضوى الشربيني تجاه رجل حاول معاكستها/فيديو جراف

محمد شبانة يكشف صفقات الأهلي والزمالك في يناير ومفاجأة إمام عاشور/فيديو جراف

ترشيحاتنا

600 جنيه | غرامات فورية لـ ركاب القطارات حال هذه المخالفات بالقانون

بسبب المونديال .. تفاصيل جديدة فى إنعاش بدر بانون خزينة الأهلي

بسبب صلاح .. إيقاف كلوب لمدة مباراة في الدوري الإنجليزي

خطوة هامة.. أول تعليق من ماكرون على الانسحاب الروسي من خيرسون

حسام موافي يكشف مخاطر السمنة على العمود الفقري| فيديو

24 لاعبًا .. منتخب مصر يعلن قائمة المعسكر الثاني استعدادًا لـ ودية بلجيكا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تأخر العلاج يسبب الوفاة.. علامات غير متوقعة تكشف عن سرطان الفم

ذهول عام وتحقيق.. محمد يعود للحياة بعد شهر من تشييع جنازته بالمنوفية

برفقة السعدني | هنا الزاهد تفاجئ متابعيها بظهور لافت .. شاهد

جدل لافت على السوشيال بسبب نيكول سابا | شاهد

فيديو

النقاب خطر..حسين فهمي يتحدث عن زواجه من أنغام وعلاقته بالوسط الفني/فيديو جراف

هجوم حاد وسخرية .. اختفاء معتز مطر بعد الدعوة الفاشلة للتظاهر ..فيديو

بعد ارتداء الحلق..إيناس الدغيدى ترد على حقيقة طلب الزواج من تامر حبيب

ياسمين عز: الست بتضلم وتعتم بعد الطلاق واوعي تسمعي لحد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. سارة الغراب

مكافحة التغير المناخي.. نحو مقاربة دستورية

د. رهام سلامة

ملتقى البحرين دعوة للتعارف ونبذ الصراع

د. صفوت عمارة

مصر بلد الأمن والاستقرار

عبد المعطى أحمد

6 إجراءات لإنقاذ كوكبنا

محمود جلال

دور الملكية الفكرية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية

نهال علام

شرم الشيخ

د. ماريان جرجس

من شرم الشيخ.. تستغيث الأرض !

نسرين حجاج

التصحر والجفاف.. أزمات تواجه مؤتمر المناخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ