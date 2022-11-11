محافظ سوهاج: إطلاق مبادرة سعادتك وصحتك في تنظيم أسرتك بقرى حياة كريمة

ترأس اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج اجتماع المجلس الإقليمي للسكان، لمناقشة المؤشرات السكانية على مستوى المحافظة.

ناقش الاجتماع الإجراءات التي تم اتخاذها؛ لتنفيذ توصيات المجلس الإقليمي في جلسته السابقة؛ لرفع الوعي بالمشكلة السكانية، كما تم خلال الاجتماع إطلاق مبادرة "سعادتك وصحتك في تنظيم أسرتك"، والتي سيتم تنفيذها بنطاق المحافظة، على أن تكون البداية داخل قرى المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري حياة كريمة، بمراكز "جرجاـ البليناـ المنشاةـ دار السلام- المراغة"، وذلك خلال الفترة من 13 نوفمبر الجاري، وحتى 15 ديسمبر القادم.

وأكد المحافظ خلال الاجتماع على أهمية تضافر كافة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد، لإنجاح المبادرة والوصول إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين، والعمل على تحسين الخصائص والمؤشرات السكانية بجميع مراكز وقرى المحافظة.

واستعرض الاجتماع تقرير أهداف المبادرة، والتي من أهمها رفع الوعي بالمشكلة السكانية داخل قرى مراكز "حياة كريمة" التي تم اختيارها، نظرا لانخفاض خصائصها ومؤشراتها السكانية، والعمل على تحسين تلك الخصائص، بمشاركة كافة الجهات المعنية فرع المجلس القومي للسكان، وجامعة سوهاج، ومديريات الصحة، والتربية والتعليم، والقوى العاملة، والتضامن الاجتماعي، والأزهر، والأوقاف، والثقافة، والزراعة، والشباب والرياضة.

ومحو الأمية، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ومؤسسة مشكاة نور، على أن تقوم كل جهة بتنفيذ أنشطتها وأفكارها لرفع الوعي بالقضية السكانية، واستقبال وتجهيز أماكن الندوات والأنشطة، وتوعية الطلاب داخل المدارس.

وذلك على أن يتم التنويه عن اليوم السكاني بكل قرية في المساجد والكنائس، ومراكز الشباب، والوحدات المحلية، وعمل أوبريت تمثيلي في نهاية المبادرة يتناول المشكلة السكانية.

ووجه “الفقي” بتقديم كافة أوجه الدعم للمبادرة، للوصول إلى أكبر عدد من أهالينا في القرى والمراكز المستهدفة، وإقامة ورش العمل والندوات التوعوية، والالتزام بمواعيد وتوقيتات تلك الندوات، بالإضافة إلى تركيب ملصقات مقروءة بالشوارع والمدارس، لزيادة الوعي بالقضية السكانية.