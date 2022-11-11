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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شاهد| لحظة وصول طائرة الرئيس الأمريكي شرم الشيخ للمشاركة في قمة المناخ

وصول طائرة الرئيس
وصول طائرة الرئيس الأمريكي جو بادين لشرم الشيخ

عرضت قناة إكسترا نيوز، مقطع فيديو، لوصول طائرة الرئيس الأمريكي جو بايدن، قبل قليل، لـ مدينة شرم الشيخ للمشاركة في قمة المناخ “ كوب 27 ” . 

 

وأفاد بيان صدر عن الخارجية الأمريكية بأن بلينكن سيدعم رؤية الرئيس جو بادين، الذي سيحضر أعمال المؤتمر ، اليوم ، فيما يخص حث البلدين على تنفيذ التزاماتهما المتعلقة بالمناخ، وتشجيع جميع المساهمات المحددة وطنياً والتي تتماشى مع هدف 1.5 درجة مئوية لاتفاقية باريس، وضمان استجابة COP27 لأولويات واحتياجات القارة الأفريقية والبلدان والمجتمعات النامية الضعيفة في كل مكان.


فيما انطلقت أمس الأحد الماضي، فعاليات قمة المناخ بمدينة شرم الشيخ COP 27، الذي تستضيفه مصر خلال الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر الجاري، بحضور تمثيل من 197 دولة وأكثر من 120 قائدًا وزعيمًا ومسئولًا ورئيسًا.
 

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