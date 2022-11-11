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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات.. بي إم دبليو تتعهد بتقديم سيارات رخيصة الثمن وماكلارين تنافس بورشه تايكان

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها في التالي:

 

كيا توقف إنتاج هذه السيارة فى بريطانيا.. تفاصيل

قررت شركة كيا أن توقف إنتاج سيارتها  Stinger في المملكة المتحدة حيث تستعد شركة صناعة السيارات لإطلاق طراز كيا EV6 GT الكهربائية بالكامل لتحل بدلا عن كيا ستينجر. 

 

بي إم دبليو تتعهد بتقديم سيارات مدمجة رخيصة الثمن بعد تحولها لكهربائية بالكامل

أعلنت شركة BMW البافارية مؤخرًا أن تحركها نحو الحول الكهربائي بالكامل لن يؤدي بها إلى التخلي عن "شريحة السوق الأدنى" الخاصة بالسيارات الأرخص ثمنا في محفظة طرازاتها.

 

هيونداي تفتح خزائن أسرارها عن أيونيك 6 و ديناميكيتها الهوائية.. فيديو

يعتبر طراز  هيونداي  أيونيك 6 موديل 2024 واحدا من أكثر السيارات التي صنعتها العلامة التجارية الكورية كفاءة من حيث الديناميكية الهوائية العالية، حيث توفر معامل سحب منخفض بشكل مذهل يبلغ 0.21.

 

فيسكر تبدأ عمليات تسليم سياراتها ببرامج سلامة ناقصة

ظل الرئيس التنفيذي لـ "فيسكر موتورز" الأمريكية، هنري  فيسكر  يؤكد منذ فترة أن تسليم السيارات الجديدة للعملاء سيتم وفقا لجدول زمني محدد ومنضبط وفي الميعاد بلا أي تأخير.

 

ماكلارين تطرح صالون رياضية لمنافسة بورشه تايكان

كشف الرئيس التنفيذي الجديد لشركة "ماكلارين" McLaren ، الرئيس الفني السابق لشركة "فيراري" Ferrari ، "مايكل ليترز "، إن العلامة التجارية البريطانية لا تفكر في سيارة خارقة كهربائية بالكامل في الوقت الحالي ، ولكن بدلا من ذلك تهتم بمشروع جديد لإنتاج  صالون رياضية تنافس "بورشه تايكان" وسيارة SUV رياضية متعددة الاستخدامات جديدة بالكامل ضمن خطط ماكلارين للكهرباء.

 

مجلة تايم تختار BMW ix ضمن أفضل ابتكارات 2022

لاقت سيارات "بي إم دبليو" خلال الآونة الأخيرة عددا من الانتقادات بسبب الشبكة الهوائية العريضة جدا وهي لغة التصميم التي أصرت عليها العلامة التجارية الألمانية مبررة موقفها بأنها تعطي مزيدا من الشخصية الفريدة لسياراتها بالرغم سيل الانتقادات التي وصفت أنف السيارة (الجزء الأمامي) بأنه قبيح الشكل.

 

بي إم دبليو تتخلى عن التجار وتعتمد البيع المباشر بحلول 2024

بالتزامن مع إعلان شركة "بي إم دبليو" نتائجها للربع الثالث من 2022، أشارت الشركة البافارية إلى أنها تخطط لتقديم نموذج البيع المباشر في العديد من الأسواق العالمية بدءًا من عام 2024. 

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