بايدن: 150 مليون دولار لدعم التكيف المناخي في أفريقيا بالشراكة مع مصر

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن: “نحن نثبت أن السياسة المناخية السليمة هي الأساس للاقتصاد السليم ونحن في الاتجاه الصحيح لتخفيف الانبعاثات وفقا لاتفاق باريس”.

وأضاف بايدن خلال مؤتمر المناخ: اليوم أستطيع أن أقف أمامكم رئيسا للولايات المتحدة العلم أننا قادرون على الوفاء بالتزاماتها بحلول ٢٠٣٠

وتابع: سوف ننزل خطة الطوارئ لنمول مشاريع المناخ واليوم نعلن عن ١٥٠ مليون دولار لدعم التكيف في إفريقيا

وأشار إلى أن هذه الجهود مشتركة مع مصر ونسعى لمضاعفة المبلغ إلى تريليونات الدولارات وندعم الدرع الواقي من أجل تلبية الاحتياجات الأساسية في البنية التحتية للمناخ