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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

محمود محيي الدين: بوادر إيجابية من بنوك التنمية في ملف خفض الانبعاثات

صدى البلد

أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة التنمية المستدامة 2023، ضرورة توسيع نطاق التمويل الميسر؛ لتسريع وتيرة العمل المناخي.

وأشار محيي الدين- خلال كلمته التي ألقاها في اجتماع شراكة مراكش، في إطار فعاليات يوم خفض الانبعاثات في قمة المناخ بشرم المناخ- إلى وجود بعض البوادر الإيجابية من قبل بنوك التنمية متعددة الأطراف والجهات الفاعلة غير الحكومية، خلال المناقشات التي تمت في الفترة الماضية.

وفيما يتعلق بخفض الانبعاثات؛ أشاد رائد المناخ، بانضمام العديد من القطاعات الرئيسية، إلى السباق نحو الصفر، داعيا إلى بذل المزيد من الجهود في هذا الصدد.

وفي سياق آخر، أشار رائد المناخ، إلى أهمية وضع معايير محددة للتمويل المستدام؛ لمواجهة الغسل الأخضر، ولتحقيق الأهداف المرجوة.

واختتم محيي الدين، كلمته، بالتأكيد أن قمة المناخ في شرم الشيخ، مختلفة عن النسخ السابقة من قمم المناخ، حيث أنها تركز على التنفيذ، وإيجاد حلول قابلة للتطبيق، مشيرا إلى أهمية تعزيز الحوار بين جميع أصحاب المصلحة.

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الدكتور محمود محيي الدين: وجود بعض البوادر الإيجابية في ملف خفض الانبعاثات

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