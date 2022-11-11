محمد عبدالملك: المشروعات التي تعمل في الاقتصاد الموازي موجودة منذ الثمانينات والتسعينيات

قال محمد عبدالملك، رئيس القطاع المركزي للمكاتب الإقليمية بجهاز تنمية المشروعات، إن المشروعات التي تعمل في الاقتصاد الموازي موجودة منذ الثمانينات والتسعينيات وممتدة حتى الآن.

وأضاف محمد عبدالملك، رئيس القطاع المركزي للمكاتب الإقليمية بجهاز تنمية المشروعات، خلال استضافته ببرنامج "أمر واقع"، تقديم الإعلامي "أشرف الحجار"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد 2"،: "السبب الرئيسي لظهور الاقتصاد الموازي في مصر هو أن المشروعات الموجودة في القطاع غير الرسمي تعمل بدون ترخيص لسبب وجود عائق يمنعها من استخراج الترخيص".



وأشار: "من ضمن الأسباب أيضا هو خوف أصحاب تلك المشروعات من التعامل مع الحكومة، وذلك لأن صاحب المشروع دائما يشعر بأنه لديه مشكلة مع الضرائب، وأنه إذا امتلك مشروع بشكل رسمي سيخسر جزء كبير من أرباحه في شكل ضرائب".

وأوضح: "هناك أسباب أخرى أيضا منها الخوف من التعامل مع موظفي الإدارة المحلية، والاجراءات التي كانت تواجه أصحاب المشروعات من تحويها من مشروع رسمي إلى مشروع غير رسمي وهي كانت إجراءات طويلة وعديدة في أماكن كثيرة".

