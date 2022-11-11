عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تنفيذا لتوجيهات السيسى.. حياة كريمة تستجيب لمناشدة مواطنة فى الإسماعيلية

صدى البلد

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعلنت مؤسسة حياة كريمة تقديم كافة أوجه الدعم اللازم للمواطنة أسماء أحمد عقب، بعد مناشدتها اليوم، وتكفلت المؤسسة بدفع ايجار شقتها السكنية بمحافظة الاسماعيلية مع توفير مشروع اقتصادى لها وتوفير كافة احتياجات أسرتها

وكانت فرق الرصد الميدانى بمؤسسة حياة كريمة قامت على الفور بالتواصل مع المواطنة للاستعلام عن حالتها حيث تبين أنها متزوجة ولديها ثلاثة أبناء، وزوجها مريض يعانى من التليف الكبدى وغير قادر على العمل وهى من تعول الأسرة بالكامل.


ولم تقتصر دور المؤسسة على دفع إيجار وحدتها السكنية فقط بل تم إتخاذ اللازم لعمل مشروع لها تستطيع من خلاله أن تعول أسرتها وتوفر لهم الحياة الكريمة.
 

وتأتى هذه الاستجابة سعيًا من المؤسسة لتوفير الدعم للأسر الأكثر احتياجًا واستكمالًا للخطوات التنفيذية للمبادرة، ومحاولة من المؤسسة لتخفيف العبء عن كاهل الفئات الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار يهبط بقوة لأول مرة منذ شهور عالميا| وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

عرض الجمعة 11/11.. آيفون XS Max جديد بـ 3600 جنيه فقط

وجّه 6 رسائل مهمة لمصر | قرار رسمي لـ بايدن من شرم الشيخ

اعرف عقوبة الهارب محمد علي لتحريضه على التظاهر والفوضى

علاجه في قطر أو ألمانيا | فرج عامر : إصابة مدافع الأهلي

3 ملايين دولار .. مهاجم جديد يدخل على رادار الأهلي

دعا للتظاهر ونام.. معتز مطر يختفي من على تويتر وهجوم جماهيري عليه

بالأسود.. مايان السيد تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة| شاهد

ترشيحاتنا

بعد تخطي عقبة تونس.. موعد مباراة منتخب مصر للناشئين والمغرب

الرئيس الأمريكي يغادر شرم الشيخ بعد المشاركة في قمة المناخ.. فيديو

بايدن: مصر بقيادة الرئيس السيسي ساهمت في تحقيق الاستقرار لكل شعوب المنطقة

منتخب مصر للناشئين يهزم تونس بثلاثية ويلتقي المغرب بتصفيات شمال إفريقيا

أخبار التكنولوجيا| بعد خسارتها تريليون دولار..موظفو أمازون مهددون.. وإيلون ماسك لا يستبعد إفلاس تويتر

الرئيس السيسي: لأمريكا دور مهم ومؤثر في حلحلة أزمة سد النهضة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان صباح .. أنغام تثير دهشة الجمهور على السوشيال ميديا | شاهد

بفيديو جديد.. ابنة عمرو دياب تظهر بفستان أعلى الركبة| شاهد

من غير ما تحس.. 9 أطعمة شائعة ترفع ضغط الدم

بالأسود.. مايان السيد تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة| شاهد

فيديو

بعد ارتداء الحلق..إيناس الدغيدى ترد على حقيقة طلب الزواج من تامر حبيب

ياسمين عز: الست بتضلم وتعتم بعد الطلاق واوعي تسمعي لحد

مفاجأة والد حسام حبيب لابنه في برنامج مع غادة عادل | فيديو جراف

أكاذيب الإخوان لا تنتهي.. تضليل وكذب الجماعة على مواقع التواصل الاجتماعي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. سارة الغراب

مكافحة التغير المناخي.. نحو مقاربة دستورية

د. رهام سلامة

ملتقى البحرين دعوة للتعارف ونبذ الصراع

د. صفوت عمارة

مصر بلد الأمن والاستقرار

عبد المعطى أحمد

6 إجراءات لإنقاذ كوكبنا

محمود جلال

دور الملكية الفكرية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية

نهال علام

شرم الشيخ

د. ماريان جرجس

من شرم الشيخ.. تستغيث الأرض !

نسرين حجاج

التصحر والجفاف.. أزمات تواجه مؤتمر المناخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ