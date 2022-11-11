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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مؤتمر صحفي لسامح شكري وجون كيري.. تفاصيل

صدى البلد

 


 أعلن سامح شكري وزير الخارجية رئيس مؤتمر COP27 والمبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص للمناخ  جون كيري، عن عقد مؤتمر تحت عنوان "الإسراع من جهود التكيف في إفريقيا" يتم خلاله إطلاق مبادرة مصرية أمريكية مشتركة حول جهود التكيف مع تغير المناخ في إفريقيا.

و يلي ذلك حدثاً آخراً في نفس القاعة تحت الرئاسة المشتركة  لسامح شكري والمبعوث الأمريكي للمناخ تحت عنوان "الإسراع من طموح تخفيف تداعيات تغير المناخ بالتوازي مع تعزيز أمن الطاقة"، وهو الحدث الذي سيتم خلاله استعراض المنصة الوطنية المصرية لبرنامج "نوفي" لحشد التمويلات
الإنمائية الميسرة المرتبطة للمناخ.
 

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