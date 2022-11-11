الحدث الأكبر | وزير الخارجية يكشف عن عقبة أفريقيا أمام مواجهة التغير المناخي

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن أفريقيا الأكثر تأثرا بتداعيات التغيرات المناخية.

وأضاف سامح شكري، وزير الخارجية، خلال كلمته بقمة المناخ في جلسة بعنوان الإسراع من جهود التكيف في أفريقيا على هامش قمة المناخ،: "الحدث الأكبر الذي تواجهه أفريقيا هو قضية التمويل في مواجهة تداعيات التغيرات المناخية.

وأشار سامح شكري، وزير الخارجية،: "أود أن أشكر الرئيس الأمريكي جو بايدن وحكومته على دعمه والتعاون مع مصر"، مضيفا: "مصر تدرك تحديات التكيف التي تواجه قارة أفريقيا، ويسعدنا أننا تمكنا من التعاون مع الولايات المتحدة لوضع حزمة من الدعم من أجل أفريقيا".