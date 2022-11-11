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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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بحضور آبى أحمد قمة المناخ .. هل تعود المفاوضات؟ خبراء يكشفون تفاصيل أزمة سد النهضة

سد النهضة الأثيوبى
سد النهضة الأثيوبى

نادر نور الدين: 

نخشى أن تبدأ السنوات العجاف مبكرا

عباس شراقي: 

موسم الفيضان زاد 20% هذا العام

 

استمرت أزمة سد النهضة لسنوات طويلة دون الوصول لاتفاق ، رغم حرص  الرئيس السيسي على التأكيد دائمًا على  مراعاة مصر  لمصالح الدول الثلاث مصر والسودان واثيوبيا وتجلى ذلك من خلال المقترح الفني العادل الذي قدمته الحكومة مراعية مصالح أديس أبابا واحتياجاتها للكهرباء من السد، رغم تعنتها ومراوغتها، دون الإضرار بالمصالح المائية المصرية، وحصة الدولة من المياه والمقدرة بـ 55,5 مليار متر مكعب سنويا بحسب الاتفاقيات التي وقعت بين مصر وإثيوبيا وما ينوب عنهما (في بروتوكول روما 1891 / أديس ابابا 1902 / لندن 1906 / روما 1925 / القاهرة 1959/ اطار التعاون بين مصر واثيوبيا 1993 )، والتي نصت جميعها علي الحفاظ علي الموارد المائية لدولتي المصب، والتعهد بعدم الاضرار بالمصالح المائية من خلال انشاء سدود المشاريع تعرقل تدفق المياه الي تلك الدول بدون الرجوع الي قادة الدول الثلاث والاتفاق فيما بينهما.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسى على تمسك مصر بحق شعبها المكتسب والتاريخي في مياه النيل، وحرصها على استمرار دعم مختلف جوانب التنمية في منطقة حوض النيل.

ووجود رئيس الوزراء الإثيوبى آبى أحمد فى مصر لحضور قمة المناخ جدد الأمل فى عودة المفاوضات إذا تم اجتماع رسمي.

وعن ذلك قال الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الأراضى والمياه بكلية الزراعة جامعة القاهرة، إنه حدثت محاولات من فرنسا ودولة الامارات لاقناع آبى أحمد للاجتماع العاجل مع الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستئناف المفاوضات.

وأضاف نور الدين لـ"صدى البلد" أنه أمامنا على انتهاء قمة المناخ 10 أيام فى المؤتمر فإذا حدث اجتماع رسمي يمكن الاتفاق على سرعة عودة المفاوضات قبل الملء الرابع لسد النهضة.

وأشار إلى أن الملء الرابع لسد النهضة الإثيوبى سيكون فى الصيف القادم على شهر يوليو وبالتالى أمامنا 8 شهور على الأقل يمكن خلالها استئناف المفاوضات والوصول إلى حلول مرضية إذا ما تم التوافق بوساطة فرنسية إماراتية وربما سعودية أيضا.

وأكد أن الفيضان هذا العام جاء عاليًا ولم تتأثر مصر بسبب ذلك ولأننا فى العام السادس فى السنوات السمان أى عالية الفيضان وقد تمتد السنوات السمان  العام القادم أيضًا وبالتالى لن تتأثر مصر بالملء الرابع ، ولكن لا نستطيع أن نجزم به بسبب التغيرات المناخية فقد تأتى السنوات العجاف مبكرا ، ولكن الدورة التى تحكم نهر النيل سبع سنوات سمان ثم سبع عجاف ثم ست سنوات فى المتوسط ،فينبغى الاتفاق أولا على نظام الملء فى ظروف نقص المياه.


وفى سياق متصل قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، إن موسم الفيضان انتهى تقريبيا لأننا فى الأيام الأخيرة منه وكان موسما عاليا زاد 20% من المياه.


وأضاف شراقي لـ "صدى البلد" نسبة المياه الزائدة فى الفيضان تعادل 9 أو 10 مليار متر مكعب وإثيوبيا فى الملء الثالث لسد النهضة قامت بتخزين 9  مليار متر مكعب مما عوض التخزين فلم تتأثر مصر بذلك.

وأشار إلى أن زيادة الفيضان وعدم تأثر مصر لا يبرر ما فعلته إثيوبيا بأن تقوم بالملء وتشغيل سد النهضة بدون اتفاق مسبق مع دولتى المصب.

وأكد أن إثيوبيا لم تبدأ بعد فى إجراءات الملء الرابع والتى فى مقدمتها تعلية سد النهضة ومن المتوقع أن تبدأ قريبا .

ولفت إلى أن آبى أحمد موجود فى شرم الشيخ يحضر قمة المناخ وتقابل مع الرئيس السيسى لكن كان مجرد ترحيب، ومن المتوقع أن تكون هناك جلسه رسمية ممكن أن يتفقوا فيها على عودة المفاوضات.

ونوه أن مصر لم تتأثر معنويًا وسياسيًا بملء سد النهضة بفضل حماية الله لمصر وبسبب السد العالى الذى يحمى مصر دائمًا، وطالب بسرعة الوصول لاتفاق قبل للملء الرابع حتى لا نتعرض لصدمة إثيوبية جديدة.
 

سد النهضة السيسي اثيوبيا الرئيس قمة المناخ المفاوضات

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