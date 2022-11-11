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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تكفّل بي في مرضي | فنان يشكر أشرف زكي على الهواء ..فيديو

الفنان محمود عبد
الفنان محمود عبد الغفار

أكد الفنان محمود عبد الغفار، أن الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، تكفل به عندما علم بمرضه وسانده في أزمة مرضه.

بعد خضوعه لعملية جراحية.. محمود عبد الغفار يشكر أشرف زكى ومحمد هنيدي

الفنان محمود عبد الغفار يخضع لعملية قلب مفتوح ويطلب الدعاء

وقال محمود عبد الغفار، خلال لقاء له لبرنامج “بنت البلد”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “نشوى مصطفى”، ان الدكتور يحيي بلبع طبيب القلب هو الذي أجرى له العملية الجراحية.

وتابع الفنان محمود عبد الغفار، أن الدكتور يحيي بلبع رفض تقاضي أية أتعاب نظير إجراءه العملية الجراحية.

 

ما زال يتابع حالته

وأشار محمود عبد الغفار إلى أن الدكتور يحيى بلبع ما زال يتابع حالته الصحية حتى الآن للاطمئنان عليه.

 


 

محمود عبد الغفار نشوى مصطفى اشرف زكي المهن التمثيلية برنامج

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