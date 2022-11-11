تكفّل بي في مرضي | فنان يشكر أشرف زكي على الهواء ..فيديو

أكد الفنان محمود عبد الغفار، أن الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، تكفل به عندما علم بمرضه وسانده في أزمة مرضه.

وقال محمود عبد الغفار، خلال لقاء له لبرنامج “بنت البلد”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “نشوى مصطفى”، ان الدكتور يحيي بلبع طبيب القلب هو الذي أجرى له العملية الجراحية.

وتابع الفنان محمود عبد الغفار، أن الدكتور يحيي بلبع رفض تقاضي أية أتعاب نظير إجراءه العملية الجراحية.

ما زال يتابع حالته

وأشار محمود عبد الغفار إلى أن الدكتور يحيى بلبع ما زال يتابع حالته الصحية حتى الآن للاطمئنان عليه.



