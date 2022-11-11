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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

برلمانية: تخصيص الولايات المتحدة 500 مليون دولار لمصر لمواجهة التغير المناخى رسالة للجميع

هالة أبو السعد
هالة أبو السعد

أكدت النائب د. هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، أهمية ما أعلن عنه الرئيس الأمريكى جو بايدن، فى كلمته بمؤتمر المناخ cop27، بشأن تخصيص نحو 500 مليون دولار لصالح مصر ضمن جهود دعم الاقتصاد الأخضر والمشروعات صديقة البيئة على مستوى الطاقة الخضراء .

جاء ذلك فى تصريحات لها مساء الجمعة، مؤكدة على أن هذا التخصيص يعتبر استفادة مباشرة للدولة المصرية جراء تنظيمها لمؤتمر المناخ cop27، وإطار تمويلى فعال لمشروعات الطاقة النظيفة فى مصر، كما أنه يدعم جهود الحكومة المصرية فى مواجهة التغيرات المناخية التى تمثل إشكاليات كبيرة للعالم أجمع خلال الفترة الأخيرة وأيضا مستمرة بالحاضر والمستقبل وأيضا.

وأشادت أيضا بشروع الولايات المتحدة الأمريكية فى تقديم 150 مليون دولار لدعم الدول الأفريقية فى مواجهة تحديات التغير المناخى، مؤكدة على أن هذه الخطوة إيجابية تتطلب أن تواصل الدول الكبرى جهودها فى توفير التمويلات اللازمة للدول النامية وخاصة الدول الأفريقية التى تأثرت بشكل سلبى كبير جراء ثورتهم الصناعية على مدار السنوات الماضية.

ولفتت وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، إلى ضرورة أن تراعى الحكومة المصرية خلال الفترة المقبلة أهمية توفير التمويل اللازم للمشروعات المتوسطة والصغيرة والاستفادة من خلالها فى مواجهة التغير المناخى خاصة أن المشروعات المتوسطة والصغيرة بيئة مناسبة للمشروعات صديقة البيئة.

وتطرقت عضو  مجلس النواب، بحديثها أيضا إلى ما شهدته قمة المناخ 27 من تأكيد  على دور مصر المحورى وإيمانها الشديد بمواجهة التغيرات المناخية والدفاع عن حقوق الدول النامية بشأن تأثيرها السلبى من جانب الدول الكبرى بشأن التغيرات المناخية، وضرورة التوافق على توفير التمويل اللازم لمشروعات الاقتصاد الأخضر بالدول النامية، وأيضا رسالة القيادة السياسية بشأن الحرب الروسية الأوكرانية، مؤكدة على أن جميع هذه الرسائل تؤكد حرص الدولة المصرية على إقرار السلام الدائم بالمنطقة والعالم أجمع.

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