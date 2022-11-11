نائب التنسيقية يؤكد دور الأحزاب لتوعية المواطنين بأهمية قضايا التغير المناخي

شارك النائب محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين متحدثا بجلسة نقاشية نظمها المركز المصري للدراسات الاستراتيجية ضمن فاعليات مؤتمر المناخ COP27 المنعقد بشرم الشيخ، وكانت الجلسة بعنوان الشركات الخضراء "دور التنسيق وتبادل الخبرات الحزبية العالمية فى سد الفجوات المناخية".

وأكد النائب محمد عبد العزيز على أهمية الدور الذي يجب أن تقوم به الأحزاب لتوعية المواطنين بأهمية قضايا التغير المناخي، وكذلك قضايا الحفاظ على البيئة، وكذلك أهمية إصدار تشريعات تدعم التحول للطاقة الخضراء، وتقليل الانبعاثات الكربونية.

ولفت النائب محمد عبد العزيز إلى الدور الذي قامت به تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في توعية المواطنين بقضايا التغير المناخي، من خلال عقد ورش عمل وصالون يومي حول قضايا المناخ والبيئة، وكذلك ما قام به مجلس النواب المصري قبل انعقاد ال COP27 من إصدار قانون لتحفيز صناعة السيارات صديقة البيئة.



كما أكد النائب محمد عبد العزيز على ضرورة أن تقوم الأحزاب في العالم بالعمل المشترك من أجل دعم قضايا المناخ والتحول نحو الطاقة النظيفة، لأن هذه القضية قضية عالمية تخص كل الانسانية من أجل الحفاظ على الحياة في كوكب الأرض.