جزر مكهربة في ألمانيا لشحن قطارات تعمل بالبطاريات

تسعى شركة السكك الحديدية الألمانية «دويتشه بان» إلى التوسع في كهربة بنيتها التحتية من خلال كهربة قطاعات قصيرة من خطوط السكك الحديدية، بما يسمح باستخدام قطارات كهربائية تعمل بالبطاريات، وفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)».

وستشحن البطاريات الجديدة من خلال هذه القطاعات المُكهربة، وهو ما يسمح لها بقطع مسافات أطول في القطاعات غير المُكهربة من خطوط السير.



وبدأ بناء أولى هذه «الجزر المكهربة» في خطوط قطارات ولاية شلزفيج-هولشتاين شمال ألمانيا.

وفي الخطوة الأولى ستقوم «دويتشه بان» بكهربة قطاعات إضافية من خطوطها في مدينة كايل الشمالية وبلدة باد أولدسلو وفي بوشن على الخط الرئيسي من هامبورج إلى برلين.

وهناك مشروعات مماثلة مقررة للخطوط في ولاية راينلاند-بالاتينات الجنوبية، وراين رور أر من شمال الراين فيستفاليا. وتُعدّ هذه الخطة مُجدية اقتصادياً وبيئياً لأن تغطية كامل خطوط القطارات بالكهرباء مكلِّفة وتحتاج لوقت طويل.



وتعهدت «دويتشه بان» بالوصول إلى درجة الحياد الكربوني بحلول 2024، لكنها ما زالت تستخدم عدداً من قطارات الديزل في أغراض الشحن وقطارات الركاب المحلية. وجرت كهربة62 % من شبكة السكك الحديدية في ألمانيا، في حين أن الخطوط الكهربائية ببعض المناطق لا تزيد عن 30%.

وطلبت «دويتشه بان» مؤخراً 113 قطاراً كهربائياً تعمل بالبطاريات من شركة ستادلر السويسرية، على أن تدخل الخدمة على خط ميكلينبورج- فوربمرن اعتباراً من ديسمبر 2026.



ويقول الخبراء إن القطارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات حالياً، لا تمتلك الطاقة الكافية لتسيير قطارات الشحن طويلة المدى.