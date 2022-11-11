جناح معلومات الوزراء يستقبل عددا من المسئولين .. صور

استقبل جناح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري، بالمنطقة الخضراء خلال فعاليات مؤتمر المناخ عدد من المسؤولين الذين أجروا زيارة تفقدية لجناح المركز .



وقد تعرفوا خلال الزيارة على النتاج الفكري الثري لمركز المعلومات والمتمثل في كثير من إصداراته المتنوعة باللغتين العربية والإنجليزية.



و ركز جانب كبير منها على قضايا البيئة والاقتصاد الأخضر وتغير المناخ، وكذلك إنتاجه الرقمي المتعدد في مختلف المجالات.. وغير ذلك من أحدث وسائل التثقيف وإثراء مجتمع المعرفة.



ومن الحضور رئيس قطاع العلاقات المؤسسية بالبنك التجاري الدولي ، ومديرة مشروع دعم التشغيل بالمؤسسة الألمانية، وممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة ، ورئيس مجلس إدارة هيئة الارصاد.



وكان قد أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، إصدارة جديدة له تحت عنوان "التغير المناخي والغذاء"، استعرض خلالها العديد من الموضوعات ذات الصلة بالتغير المناخي وتأثيره على الأمن الغذائي، بالإضافة إلى مفهوم النظم الغذائية واستدامتها، والمبادرات والتجارب الدولية الخاصة بتعزيزها، مع عرض لأبرز الاتجاهات العالمية في مجالات الزراعة الذكية وإدارة الموارد المائية.

أكد المركز أن أهمية هذه الإصدارة تأتي في إطار الزخم الذي تعيشه مصر حالياً في ظل استضافتها لقمة المناخ العالمية COP 27، والدور الذى يلعبه المناخ حالياً في حياة الشعوب والمجتمعات وتأثيره القوى الذى بات واضحاً في كافة المجالات، بالصورة التي تجعله تهديداً مستقبلياً ينبغي للجميع مواجهته الآن، من خلال التعاون والتكاتف الدولي والاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية الناجحة.

أشار المركز إلى أن تضخم أسعار الغذاء لا يزال مرتفعًا في جميع أنحاء العالم، وتُظهر المعلومات من شهري أبريل ويوليو 2022 تضخمًا مرتفعًا في جميع الدول المنخفضة والمتوسطة الدخل تقريبًا؛ حيث شهدت 92.9% من الدول منخفضة الدخل، و92.7% من الدول ذات الدخل المتوسط الأدنى، مستويات تضخم أعلى من 5%، وكثير منها يعاني من تضخم من رقمين، كما ازداد التضخم بشكل حاد في الدول ذات الدخل المرتفع؛ حيث عانى نحو 83.3% من الدول من ارتفاع تضخم أسعار المواد الغذائية، وبحلول يونيو 2022، ارتفع عدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد إلى 345 مليون شخص في 82 دولة؛ وذلك وفقًا لـ"برنامج الأغذية العالمي".

وأشار مركز المعلومات إلى الدراسة التي أجرتها "منظمة الأغذية والزراعة" حول تأثير التغير المناخي على الأمن الغذائي والأنشطة الزراعية، وذلك على عينة من 78 أسرة حول احتياجات مرحلة ما بعد الكوارث، والتي تم تقييمها في 48 دولة نامية، حيث أوضحت أنه بين عامي 2003 و2013 كان نحو 25% من الخسائر والأضرار الاقتصادية ناجمة عن الكوارث المناخية المتوسطة والواسعة النطاق، مثل؛ الفيضانات والعواصف، والجفاف في القطاع الزراعي، فالعلاقة وطبيعة التأثير بين التغيرات المناخية والأنشطة الزراعية مباشرة ومؤثرة ومترابطة للغاية.



