عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الملا: ملتزمون بالحفاظ على البيئة من خلال مشروعات صناعة البترول

صدى البلد

عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية والأمير عبدالعزيز بن سلمان آل سعود وزير الطاقة السعودى، جلسة نقاشية، خلال يوم إزالة الكربون بقمة المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ، أوضحا خلالها مدى التنسيق والتعاون الممتد بين الدولتين فى ظل القيادة السياسية بالبلدين ودعمها  للمبادرات الخضراء التى يستحقها كوكب الأرض، وأكد الوزيران على التزام الدولتين بتنفيذ تعهدات اتفاقية المناخ بباريس وزيادة العمل على خفض الانبعاثات الكربونية من الوقود الأحفورى، الذى يتم العمل حالياً على تطوير آليات إنتاجه وخفض انبعاثاته بالتزام ذاتى من صناعة البترول والغاز .

وأكد الملا أن الدول الأفريقية ودول الشرق الأوسط محظوظة بامتلاكها مصادر متنوعة لتوليد الطاقة سواء من الوقود الأحفورى أو من الطاقات الجديدة والمتجددة ونحتاج للإسراع بتنمية تلك الموارد ، وبالفعل بدأنا فى مصر العمل على ذلك ونتعاون إقليمياً فى هذا الشأن ولدينا تقارب وتعاون مصرى سعودى لتحقيق ذلك، ولفت الملا إلى التجربة المصرية فى خفض الانبعاثات والتى بدأت منذ ثلاث سنوات فى كافة قطاعات الصناعة البترولية وهى تحقق لنا مكاسب كبيرة فى دعم الصناعة ونستفيد منها اقتصادياً وتحقق لنا وفراً فى تكاليف التشغيل.

وهنأ الأمير عبدالعزيز، مصر على نجاح استضافة قمة تنفيذ التعهدات ونجاحها فى تضمين يوم إزالة الكربون ضمن فاعليات القمة فى سابقة هى الأولى من نوعها، والرسالة التى يتبناها هذا اليوم المتخصص فى أهمية العمل الجماعى ودعم وتنفيذ تعهدات الحفاظ على الكوكب، مع الحفاظ على تأمين إمدادات الطاقة لتلبية احتياجات التنمية المستدامة والنمو السكانى ، وتوفير الطاقة للمحرومين منها حتى يتمكنوا من تحقيق التنمية الخاصة بهم وفق احتياجات شعوبهم، مشيراً إلى أن هذا اليوم فرصة كبرى لعرض جهود  الصناعات المختلفة فى خفض الانبعاثات وتنمية مساحات خضراء تساعد على امتصاص تلك الانبعاثات، ولفت إلى تجربة أرامكو فى التعاون مع شركات متخصصة لتحقيق ذلك.

التنمية المستدامة وزير البترول وزير البترول والثروة المعدنية القيادة السياسية التنسيق والتعاون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعبنا .. حقيقة وتفاصيل القبض على صاحب واقعة محل الكشري وتعليقات السوشيال

عرض الجمعة 11/11.. آيفون XS Max جديد بـ 3600 جنيه فقط

الكرتونة انخفضت 26 جنيها.. تراجع أسعار البيض في الأسواق| التفاصيل الكاملة

علاجه في قطر أو ألمانيا | فرج عامر : إصابة مدافع الأهلي

اعرف عقوبة الهارب محمد علي لتحريضه على التظاهر والفوضى

وجّه 6 رسائل مهمة لمصر | قرار رسمي لـ بايدن من شرم الشيخ

3 ملايين دولار .. مهاجم جديد يدخل على رادار الأهلي

لا يسافر بدونها .. حكاية الشبح سيارة بايدن بعد وصوله شرم الشيخ

ترشيحاتنا

برلماني عن حضور الرئيس الأمريكي قمة المناخ وكلماته: رد قاطع على المشككين

قائمة قطر في كأس العالم 2022

جناح معلومات الوزراء يستقبل عددا من المسئولين .. صور

الرئيس السيسي لـ بايدن: مصر متمسكة بالحفاظ على أمنها المائي

شلل الإخوان .. نجل جمال عبد الناصر يسخر من الجماعة الإرهابية |فيديو

100 عام من الأخوة| تعاون إستراتيجي وتماسك في العلاقات المصرية الأمريكية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رخيصة وموفرة.. طريقة عمل طاجن مكرونة بكبد الدجاج

رئتان بالألمونيوم ودموع الطحالب.. فنون النحت من مخلفات البيئة في COP 27

8 أجنة داخل بطن طفلة بالهند.. تفاصيل أندر عملية في العالم

فستان صباح .. أنغام تثير دهشة الجمهور على السوشيال ميديا | شاهد

فيديو

بعد ارتداء الحلق..إيناس الدغيدى ترد على حقيقة طلب الزواج من تامر حبيب

ياسمين عز: الست بتضلم وتعتم بعد الطلاق واوعي تسمعي لحد

مفاجأة والد حسام حبيب لابنه في برنامج مع غادة عادل | فيديو جراف

أكاذيب الإخوان لا تنتهي.. تضليل وكذب الجماعة على مواقع التواصل الاجتماعي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. سارة الغراب

مكافحة التغير المناخي.. نحو مقاربة دستورية

د. رهام سلامة

ملتقى البحرين دعوة للتعارف ونبذ الصراع

د. صفوت عمارة

مصر بلد الأمن والاستقرار

عبد المعطى أحمد

6 إجراءات لإنقاذ كوكبنا

محمود جلال

دور الملكية الفكرية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية

نهال علام

شرم الشيخ

د. ماريان جرجس

من شرم الشيخ.. تستغيث الأرض !

نسرين حجاج

التصحر والجفاف.. أزمات تواجه مؤتمر المناخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ