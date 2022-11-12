أخبار التكنولوجيا|تويتر تفرض شرطا مهما لتوثيق الحسابات.. ريلمي تطلق هاتف 5G بمواصفات وأسعار منافسة

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي :

سعر ومواصفات Infinix Zero 5G 2023.. موبايل أنيق من إنفينيكس بإمكانيات خارقة

كشفت شركة إنفينيكس Infinix، عن سعر ومواصفات هاتف Infinix ZERO 5G 2023، كأحدث جهاز رائد للعلامة التجارية في السوق يأتي مزودا بكاميرا أمامية ذات فتحة ثقب في منتصف الشاشة.

العلامة الرمادية.. تويتر تفرض شرطا مهما لتوثيق الحسابات

بدأت شركة تويتر Twitter، رسميا في إدراج ميزة توثيق الحسابات على منصتها، والتي يستطيع من خلالها أي مستخدم الحصول على علامة التحقق الرسمية باللون الرمادي مقابل دفع اشتراك شهري بقيمة 7.99 دولارات.

بـ 4400 جنيه.. ريلمي تطلق هاتف 5G بمواصفات وأسعار منافسة

بعد يومين فقط من إطلاق الإصدار العادي بتشكيلة Realme 10، رفعت شركة ريلمي الغطاء عن إصدار آخر يعمل بتقنية الجيل الخامس 5G، ولكن بمواصفات مختلفة قليلا عن الهاتف الذي يعمل بتقنية LTE فقط.

من الواضح أن إيلون ماسك Elon Musk، الذي أجبر على شراء شركة تويتر Twitter، مقابل 44 مليار دولار قبل أسبوعين فقط بعد محاولته التراجع عن الصفقة، ليس لديه أي فكرة عما يفعله بمنصة التواصل الاجتماعي الشهيرة.

قررت شركة "ميتا" Meta، فصل عددا كبير من الموظفين العاملين بشركة "فيسبوك" التابعة لها، حيث ستلغي الشركة أكثر من 11000 وظيفة، في أكبر عملية تسريحٍ في الوظائف التقنية في جميع أنحاء الشركة التي وقعت في فخ النمو السريع خلال أزمة فيروس كورونا.

سعر ومواصفات Galaxy A33.. أحدث هاتف يعمل بـ أندرويد 13 من سامسونج

بدأت شركة سامسونج Samsung، في اختبار التحديث الثابت لواجهة المستخدم One UI 5.0 المستندة إلى نظام التشغيل أندرويد 13، والتي تم طرحها لعدد من هواتف جلاكسي وفقا للجدول الزمني الذي وضعته الشركة.

مش هتحتاج أي برامج.. أسهل طريقة لـ معرفة باسورد الواي فاي من الكمبيوتر

يمكنك معرفة باسورد الواي فاي من الكمبيوتر باستخدام بعض البرامج التى يتم تحميلها عبر الإنترنت، ففي حال نسيان كلمة المرور الخاصة بشبكة الواي فاي في منزلك، ولا ترغب في الاستعانة بأي برامج تستطيع بسهولة معرفة باسورد الواي فاي من الكمبيوتر من خلال جهاز كمبيوتر يعمل بنظام ويندوز.