عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا|تويتر تفرض شرطا مهما لتوثيق الحسابات.. ريلمي تطلق هاتف 5G بمواصفات وأسعار منافسة

اخبار التكنولوجيا
اخبار التكنولوجيا

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي :

 

سعر ومواصفات Infinix Zero 5G 2023.. موبايل أنيق من إنفينيكس بإمكانيات خارقة

كشفت شركة إنفينيكس Infinix، عن سعر ومواصفات هاتف Infinix ZERO 5G 2023، كأحدث جهاز رائد للعلامة التجارية في السوق يأتي مزودا بكاميرا أمامية ذات فتحة ثقب في منتصف الشاشة.

 

العلامة الرمادية.. تويتر تفرض شرطا مهما لتوثيق الحسابات

 

بدأت شركة تويتر Twitter، رسميا في إدراج ميزة توثيق الحسابات على منصتها، والتي يستطيع من خلالها أي مستخدم الحصول على علامة التحقق الرسمية باللون الرمادي مقابل دفع اشتراك شهري بقيمة 7.99 دولارات.

 

بـ 4400 جنيه.. ريلمي تطلق هاتف 5G بمواصفات وأسعار منافسة

 

بعد يومين فقط من إطلاق الإصدار العادي بتشكيلة Realme 10، رفعت شركة ريلمي الغطاء عن إصدار آخر يعمل بتقنية الجيل الخامس 5G، ولكن بمواصفات مختلفة قليلا عن الهاتف الذي يعمل بتقنية LTE فقط.

 

لا تنخدع بها.. الحسابات المزيفة تجتاح تويتر بسبب إيلون ماسك

 

من الواضح أن إيلون ماسك Elon Musk، الذي أجبر على شراء شركة تويتر Twitter، مقابل 44 مليار دولار قبل أسبوعين فقط بعد محاولته التراجع عن الصفقة، ليس لديه أي فكرة عما يفعله بمنصة التواصل الاجتماعي الشهيرة.

 

لقيادة أهم أقسام الشركة.. آبل تعين مسئولا سابقا من فيسبوك

 

قررت شركة "ميتا" Meta، فصل عددا كبير من الموظفين العاملين بشركة "فيسبوك" التابعة لها، حيث ستلغي الشركة أكثر من 11000 وظيفة، في أكبر عملية تسريحٍ في الوظائف التقنية في جميع أنحاء الشركة التي وقعت في فخ النمو السريع خلال أزمة فيروس كورونا.

 

سعر ومواصفات Galaxy A33.. أحدث هاتف يعمل بـ أندرويد 13 من سامسونج

 

بدأت شركة سامسونج Samsung، في اختبار التحديث الثابت لواجهة المستخدم One UI 5.0 المستندة إلى نظام التشغيل أندرويد 13، والتي تم طرحها لعدد من هواتف جلاكسي وفقا للجدول الزمني الذي وضعته الشركة.

 

مش هتحتاج أي برامج.. أسهل طريقة لـ معرفة باسورد الواي فاي من الكمبيوتر

 

يمكنك معرفة باسورد الواي فاي من الكمبيوتر باستخدام بعض البرامج التى يتم تحميلها عبر الإنترنت، ففي حال نسيان كلمة المرور الخاصة بشبكة الواي فاي في منزلك، ولا ترغب في الاستعانة بأي برامج تستطيع بسهولة معرفة باسورد الواي فاي من الكمبيوتر من خلال جهاز كمبيوتر يعمل بنظام ويندوز.

تكنولوجيا أخبار التكنولوجيا شركة سامسونج Twitter فيروس كورونا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مش عامل نظافة | الوظيفة الحقيقية لصاحب واقعة محل الكشري ..المهنة مفاجأة

بعد عودتها لحسام حبيب.. شاهد| رد فعل ابنة شيرين عبد الوهاب

بعد عودتهما رسميا.. صور جديدة جمعت حسام حبيب وشيرين| شاهد

بدون تشفير.. قناة عربية تعلن رسميا بث مباريات كأس العالم

الليلة | أول ظهور لـ شيرين بعد خروجها من المستشفى

رد فعل صادم من شقيق شيرين عبد الوهاب بعد عودتها لحسام حبيب

لماذا أغلق باب التوفيق عنك؟.. بسبب 7 أفعال شائعة احذر مصائبها

فيتوريا يُطيح بـ 11 لاعباً خارج مباراة منتخب مصر وبلجيكا| أسماء مدوية

موضوعات متعلقة

أخبار التكنولوجيا| بعد خسارتها تريليون دولار..موظفو أمازون مهددون.. وإيلون ماسك لا يستبعد إفلاس تويتر

أخبار التكنولوجيا|خصم 10 آلاف جنيه على واحد من أفضل هواتف أندرويد.. أفضل موبايل سامسونج للشباب في مصر بـ 3000 جنيه

أخبار التكنولوجيا|نظارة إلكترونية تقتل مرتديها إن مات في اللعبة.. ريلمي تعلن عن هاتفها الجديد Realme 10 بإمكانيات قوية

أخبار التكنولوجيا|عرض اليوم.. اشتري موبايل سامسونج الأفضل Galaxy A23 بـ 6000 جنيه فقط.. وشركات التكنولوجيا تسرِّح موظفيها

ترشيحاتنا

سوق المستعمل.. أفضل 5 سيارات تبدأ بـ 60 ألف جنيه | تفاصيل

طلب الدعاء قبل وفاته.. رحيل إمام مسجد يفجع القلوب في كفر الشيخ

تعرف على حالة الطقس فى الأردن اليوم

حدث ليلاً.. منتخب مصر يعلن موعد انضمام محمد صلاح .. ارتفاع أسعار الذهب وجرام 21 يسجل 1257 جنيها

نشرة المرأة : الإفراط من تناول القمح أثناء الحمل يسبب الإجهاض.. طريقة عمل البصارة المصرية.. أطعمة تعالج البشرة خلال الشتاء

تأكيد السيسي على عمق علاقات الشراكة الاستراتيجية مع أمريكا يتصدر اهتمامات الصحف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالجلد الأسود.. هنادي مهنا تنشر آخر إطلالاتها في بيروت| شاهد

بفقدان وزن ملحوظ.. شيرين عبدالوهاب تثير الجدل فى كتب كتابها.. صور جديدة

شاهد.. تساقط أمطار داخل مول كبير في المكسيك

لأجل مغنية شهيرة.. إيلون ماسك يغير إعدادات تويتر

فيديو

منى زكي بملابس مارلين مونرو وأغنية مهرجانات بمسرحية وش ثاني .. فيديو

الغربة مرة.. شاهد عامل دليفري يبكي بحرقة أمام مغسلة في الكويت

من قلبه أسود لـ حب حياتي.. هاجمته كثيرا واعتذرت له على الهواء .. تصريحات شيرين عبد الوهاب عن حسام حبيب فى 5 شهور

نتائجها كارثية.. تحذير مهم من الصحة بسبب الخلطة السحرية في الصيدليات| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

الغرب وحقوق الإنسان

كيرلس صبري

تحولات رقمية وملامح أقتصادية جديدة

مديحة عاشور

أنظار العالم صوب مصر

محمد شعبان

قمة المناخ تاريخ جديد لقوة مصر

هبة مصطفى

طريقك أخضر يا مصر

نهى زكريا

مؤتمر المناخ.. مصر تبنى سفينة نوح

جمال أبو الدهب

وفشلت مؤامرة الخونة

د. سارة الغراب

مكافحة التغير المناخي.. نحو مقاربة دستورية

اﻟﻤﺰﻳﺪ