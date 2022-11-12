علامة جديدة فى الأرجل تكشف زيادة الكوليسترول

يطلق على زيادة الكوليسترول بأنه القاتل الصامت لأنه لا يظهر أعراض واضحة فى أغلب الحالات

ووفقا لموقع “ إكسبريس ” يمكن أن يتسبب تراكم الكوليسترول في تصلب الشرايين في الذراعين والساقين ما يؤدي إلى ظهور أعراض وتسمى بمرض الشريان المحيطي (PAD).

وكشفت مختبرات القلب والأوعية الدموية (CLA) عن علامة جديدة لزيادة الكوليسترول وهى أول علامة تظهر تدل على الإصابة باعتلال الشرايين المحيطية هي التشنج المؤلم في عضلات الورك أو الفخذ أو ربلة الساق بعد ممارسة النشاط والحركة

الم الرجل أثناء المشي



وقال الطبيب سنجاي واجل: إذا كنت تعاني من ألم في الساق عند المشي و ينخفض بعض الراحة وإذا كانت ساقك ثقيلة فيجب زيارة الطبيب المختص فى فحص نسبة الكوليسترول.

ويطلق اسم "الحصان تشارلي" على التشنج العضلي في الساق المصاحب لزيادة نسبة الكوليسترول فى الدم