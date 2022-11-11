طارق قنديل يحيي ذكرى لقب دوري الأبطال من ملعب رادس بصورة نادرة..شاهد

حرص طارق قنديل عضو مجلس إدارة الأهلي على إحياء ذكرى مباراة الأهلي والصفاقسي الشهيرة التي أقيمت عام 2006 وحصد من خلالها المارد الاحمر لقب دوري أبطال أفريقيا.

ونشر طارق قنديل عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور انستجرام صورة نادرة تجمعه بمحمود الخطيب رغم أن قنديل لم يكن وقتها بمجلس إدارة النادي وكان مشجعاً للفريق وعضوا بلجنة تنمية الموارد بالنادي وسافر على نفقته الخاصة .

وقال قنديل في تعليق له علي الصورة :" من 16 عام ..الصورة دي كانت في مقصورة ستاد رادس بتونس ..مباراة الأهلي والصفاقسي ونهائي أفريقيا الشهير".

وتوج الأهلي وقتها بلقب دوري أبطال أفريقيا على حساب الصفاقسي بهدف نظيف خلال المباراة التي أقيمت بملعب رادس .

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