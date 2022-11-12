كثفوا حملات التبرع.. جودي الخالدي تشكر المساهمين في علاج الطفلة زينب

روت السيدة أم هاشم والدة الطفلة "زينب“ معاناة بنتها مع المرض، قائلة: ”أبنتي زينب تبلغ من العمر ١٤ عاماً ، ولدت بعيب خلقي في القلب، وتم التدخل الجراحي لإنقاذها في الولايات المتحدة بفضل تبرعات أهل الخير".

وتابعت: “ زينب تحتاج لعملية تكميلية لا يتم إجرائها في مصر والوقت ليس في صالحنا حيث أن التأخير يشكل خطر علي حياتها ولذا أدعو كافة الناس لإنقاذ حياة زينب التي بحاجة لعملية زراعة شريان رئوي في أسرع وقت”.

ومن جانبها ، تقدمت الإعلامية اللبنانية جودي الخالدي مقدمة « Doctors » المذاع عبر قناة « النهار » بالشكر إلي كل من ساهم في إنقاذ قلب " زينب " وتدعو بتكثيف حملات التبرع من أجل إنقاذ حياة زينب.