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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

من الممكن عودته.. دكتور وائل متولي يكشف نصائح هامة لعملية الشرخ الشرجي

الدكتور وائل متولي
الدكتور وائل متولي

"الشرخ الشرجي" يعاني منه الكثير من المواطنين خاصة في ظل العادات الغذائية الخاطئة التي قد تسبب في إمساك مزمن وتدهور حالة المريض إلى إصابته بشرخ شرجي وايضا قد يكون مصحوبة ببواسير ، الامر الذي يتطلب تدخل جراحي عاجل .

الدكتور وائل متولي، استشاري جراحات الشرج بالليزر ، قال إن هناك الكثير يتساءل عن عودة الشرخ الشرجي ، بعد إجراء العملية الجراحية ، موضحاً إن القاعدة إن الشرخ لا يعود بعد العملية ولكن هناك أسباب من الممكن أن تؤدي إلى عودة الشرخ مرة أخرى.

وأضاف خلال برنامج «  Doctors » تقديم الإعلامية جودي الخالدي المذاع عبر قناة « النهار » إن من أهم العوامل المؤثرة في عودة الشرخ الشرجي ، قد يكون المكان الذي تم فيه إجراء العملية  وكفائته ، واسم الطبيب وخبراته العملية ، موضحاً إن العامل الثالث يتعلق بالمريض من عدم الالتزام بالإجراءات الطبية التي ينصح بها الطبيب المعالج .

واشار الدكتور وائل متولي الي ان علي المريض ان يراعي تلك العوامل السابقة حتي لا يتعرض لانتكاسه تؤدي الي عوده الشرخ الشرجي من جديد .

ومن خلال البرنامج شرح الدكتور وائل متولي الفروق بين إجراء عملية الشرخ الشرجي جراحياً او باستخدام الليزر .

الشرخ الشرجي العادات الغذائية الخاطئة تدخل جراحي عاجل جراحات الشرج بالليزر جودي الخالدي

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