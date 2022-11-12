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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

تجفيف الطرقات من مياه الأمطار .. هل يعد إماطة للأذي عن الطريق

المساعدة في تجفيف
المساعدة في تجفيف الطرقات من مياه الأمطار

قالت دار الإفتاء المصرية، إن التعاون الإيجابي مع المختصين بالمشاركة التطوعية لتجفيف الطرقات من مياه الأمطار بتصريفها في الأماكن المخصصة للإنسان. له أجر عظيم عند الله تعالي.. فتجفيف الطرقات والشوارع بتصريف مياه الأمطار في الأماكن المخصصة لها من الأعمال المستحبة. وإماطة الأذي عن طريق الناس من شُعب الإيمان.

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وقد ذكر العلماء أنَّ المراد بإماطة الأذي عن الطريق: إزالة ما يؤذي الناس من حجر. أو ماء مطر. أو طين. أو شوك. أو غيره من الأشياء المؤذية. وكذا قطع الأشجار من الأماكن الوعرة.

 وكل ذلك يستحب إزالته ومنه ما يرتفع إلي درجة الوجوب كالبئر التي في وسط الطريق. ويخشي أن يسقط فيها الأعمي والصغير والدابة فإنه يجب طمسها أو التحوط عليها إن لم يضر ذلك بالمارة.

دار الإفتاء المصرية الأماكن الوعرة تجفيف الطرقات من مياه الأمطار

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