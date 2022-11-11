طلب مني أغنية.. إسلام خليل يكشف تفاصيل اتصال عادل إمام به

قال الشاعر إسلام خليل: "أما جيبت فى عام 1999 وعملت مبخفش وأنت عارف أنا ممكن أعمل أيه كسرت الدنيا لشعبان عبد الرحيم.. ومفيش أغنية لأستاذ أحمد عدوية إسمها هبطل السجاير أو أنا بكره إسرائيل.. يعني أنا عملت موهبة فى الكلام وطريقة جديدة، والدليل على ذلك ألاقي الأستاذ صلاح عبد الله بيكلمني وغيرهم".

وأضاف "خليل" خلال حواره ببرنامج "نص الكلام" المذاع عبر فضائية "النهار": "الكبيرة أوي أن الأستاذ عادل إمام كلمني روحت قايم واقف.. وأتصل بيا بيقولي أزيك يا حبيبي قولتله ربنا يخليك، قالي أنا واحد معجب بيك ونفسي تكتب إسمي فى أجندة خاصة بالمعجبين ، وقوتله على راسي بس مين حضرتك قالي أنا عادل إمام روحت واقف".

وتابع: "مكنتش مصدق نفسي.. وقالي أنه عايزني فى أغنية فيلم التجربة الدينماركية ومتعملتش، ولكني فضلت معاه فترة التصوير الخاصة بالفيلم كله.. لأنه كان حاببني جدا.. وفى مسلسل العراف عملتله غنوة".