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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

يحتاج لحقنة بـ35 مليون جنيه.. غادة منيب تكشف تفاصيل مساعدتها للطفل رشيد

غادة منيب
غادة منيب

كشفت غادة منيب، رئيسة أول مؤسسة لدعم الأطفال المصابين بأمراض نادرة، تفاصيل المؤسسة ومساعدتها للطفل رشيد، قائلة: "شوفت البوست بتاع الطفل رشيد على السوشيال ميديا وقعدت أفكر ازاى والدته هتجمع المبلغ لعلاجه، والحقنة كانت أغلى علاج فى العالم وبتكلف 35 مليون جنيه".

وأضافت "منيب" خلال حوارها ببرنامج "سهرانين" المذاع عبر فضائية "أون"، أن رشيد كان يحتاج إلى العلاج سريعا، معقبة: "فكرت فى أن لو كل واحد فينا أتبرع ب250 على 150 ألف شخص سنستطيع تجميع المبلغ.. ولكني لم يكن لدي مؤسسة خيرية".

وتابعت: "تواصلت مع وزارة التضامن وشرحت الفكرة لدكتورة نيفين ولم تتأخر وعملت جروب ثم تواصلت مع والدة الطفل رشيد.. أنا مريت بدا مع إبنتي لأنها أصابت بفيروس معين وكان عندي القدرة المالية لمساعدتها.. وعلشان كدا كلمت والدته".

غادة منيب دعم الأطفال المصابين بأمراض نادرة أمراض نادرة وزارة التضامن سهرانين

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