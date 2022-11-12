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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس 4 أشخاص سرقوا شاب بالإكراه بـ 15 مايو

حبس
حبس

قررت نيابة 15 مايو الجزئية، حبس 4 أشخاص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة مواطن بالإكراه بعد استدراجه عن طريق الفيس بوك وحيازتهم فرد خرطوش وكمية من مخدر الهيروين.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين وإعداد تقرير مفصل عن ذلك.

وكانت قد كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ملابسات تعرض أحد الأشخاص لواقعة سرقة بالإكراه وتمكنت من تحديد وضبط مرتكبى الواقعة بمدينة ١٥ مايو .

تبلغ لقسم شرطة 15 مايو من صاحب محل خياطة مصاب بجروح متفرقة بالجسم، وقرر بأنه حال قيامه بشراء ماكينة خياطة خاصة بالمحل ملكيته تعرض لواقعة سرقة بالإكراه.

كشف المجني عليه في بلاغه بأنه فوجئ بقيام 4 أشخاص غير معلومين لديه بالتعدي عليه بالضرب باستخدام أسلحة بيضاء محدثين إصابته، واستولوا منه على هاتفه المحمول ومبلغ مالى ولاذوا بالفرار.

وشكلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة فريق بحث، وتبين من التحريات وجمع المعلومات، ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة عدم صحة رواية المُبلغ .

إعادة مناقشته أقر بأنه تعرف على إحدى السيدات عن طريق موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" وتم الإتفاق على مقابلتها بمحل البلاغ وفور وصوله فوجئ بعدد 4  أشخاص قاموا بالتعدى عليه .

وكثفت أجهزة أمن القاهرة من التحريات وتمكنت من تحديد مرتكبى الواقعة وتبين أنهم 4 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" مقيمين بدائرة القسم.

تم استهدافهم وضبطهم وبحوزتهم فرد خرطوش وبداخله طلقة من ذات العيار - وهاتف محمول - كمية من مخدر الهيروين ، 3 قطع سلاح أبيض - مبالغ مالية.

ومواجهتهم بما جاء في تحريات أجهزة أمن القاهرة وما جاء بأقوال المُبلغ أيدوها ، واعترفوا بإرتكاب الواقعة ، وأضاف أحدهم بإنشاء صفحة وهمية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" ، وأنه استدرج المجنى عليه لمحل البلاغ عن طريق التواصل الهاتفي معه منتحلاً شخصية أنثى و استعان بباقى المتهمين لارتكاب الواقعة.

كما تم إرشادهم ضبط الهاتف المحمول "الخاص بالمجنى عليه"، وكذا جزء من المبلغ المالى المستولى عليه ، وأضافوا بإنفاقهم باقى المبلغ على متطلباتهم الشخصية .

باستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهمين وإتهمهم بسرقته بالإكراه فتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة .

امن القاهرة نيابة 15 مايو

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