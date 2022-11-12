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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مش هعملك محضر.. حبس عاطل انتحل صفة موظف في حى الزيتون

حبس
حبس

قررت نيابة الزيتون الجزئية، حبس عاطل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بانتحال صفة موظف في حى الزيتون للنصب والاحتيال على المواطنين مقابل عدم قيامه بتحرير محاضر أو مخالفات ضد محالهم التجارية.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهم وإعداد تقرير مفصل عن ذلك.

وكانت قد انتحل عاطل صفة موظف في حي الزيتون.. فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين بأسلوب انتحال الصفة ، تمكن رجال الأمن من ضبط عاطل انتحل صفة موظف في حي الزيتون للنصب والاحتيال على المواطنين  .

فقد أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص بالتردد على المحال التجارية بالزيتون منتحلاً صفة موظف في حي الزيتون وتقاضى مبالغ مالية منهم عقب إيهامهم بوجود مخالفات ، وعدم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

تم استهدافه وضبطه حال تواجده بدائرة الزيتون ، وتبين أنه عاطل له معلومات جنائية مقيم بدائرة القسم وذلك عقب استيلائه على مبلغ مالى من مالك أحد المطاعم عن طريق إيهامه بأنه موظف في حي الزيتون مقابل عدم تحرير ثمة محاضر ضده.

وبمواجهة منتحل صفة موظف حي الزيتون إعترف بارتكاب الواقعة ، وأضاف بمزاولتها نشاطاً إجرامياً تخصص نشاطه فى النصب على أصحاب المحال التجارية والحصول منهم على مبالغ مالية مقابل عدم قيامه بتحرير محاضر أو مخالفات ضدهم تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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