تعليقات صادمة وساخرة.. هاشتاج شيرين يتصدر الترند بعد عودتها لـ حسام حبيب

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج شيرين بعد بعودتها للفنان حسام حبيب و عقد قرانها من جديد .

و تصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا و انقسمت التعليقات بين مؤيد و معارض كالاتي :

أعلنت الفنانة شيرين عبد الوهاب، مفاجأة من العيار الثقيل بعودتها للفنان حسام حبيب من جديد، مؤكدة: "كتبنا الكتاب النهاردة".

وردت شيرين عبد الوهاب علي سؤال عمرو أديب عبر برنامجه “مين صاحب فكرة العودة”، وتجيب شيرين: "حسام صاحب الفكرة وهو اللي اقنعني واتكلمنا والحمدلله رجعنا".

وأوضحت شيرين عبد الوهاب: "إحنا كنا في موال كبير وكان معمول لنا حاجة أنا وحسام وقصة كبيرة كنا فيها وكان مفروض نكتب الكتاب يوم السبت اللي فات".

وأكملت شيرين عبد الوهاب:"عايزة أعتذر لـ حسام عن أي كلام صدر مني في حقه وأقفل فقرة حياتي الخاصة مع الناس، لأن الناس انشغلوا بيا وسط مشاكلهم".