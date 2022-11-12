عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تعليقات صادمة وساخرة.. هاشتاج شيرين يتصدر الترند بعد عودتها لـ حسام حبيب

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب و حسام حبيب

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج شيرين بعد بعودتها للفنان حسام حبيب  و عقد قرانها من جديد .

و تصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا و انقسمت  التعليقات بين مؤيد و معارض  كالاتي :

أعلنت الفنانة شيرين عبد الوهاب، مفاجأة من العيار الثقيل بعودتها للفنان حسام حبيب من جديد، مؤكدة: "كتبنا الكتاب النهاردة".

وردت شيرين عبد الوهاب علي سؤال عمرو أديب عبر برنامجه “مين صاحب فكرة العودة”، وتجيب شيرين: "حسام صاحب الفكرة وهو اللي اقنعني واتكلمنا والحمدلله رجعنا".

وأوضحت شيرين عبد الوهاب: "إحنا كنا في موال كبير وكان معمول لنا حاجة أنا وحسام وقصة كبيرة كنا فيها وكان مفروض نكتب الكتاب يوم السبت اللي فات".

وأكملت شيرين عبد الوهاب:"عايزة أعتذر لـ حسام  عن أي كلام صدر مني في حقه وأقفل فقرة حياتي الخاصة مع الناس، لأن الناس انشغلوا بيا وسط مشاكلهم".

أبرز تصريحات شيرين عبد الوهاب أخبار شيرين عبدالوهاب عودة شيرين عبد الوهاب لحسام حبيب أزمة شيرين عبد الوهاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مش عامل نظافة | الوظيفة الحقيقية لصاحب واقعة محل الكشري ..المهنة مفاجأة

بعد عودتها لحسام حبيب.. شاهد| رد فعل ابنة شيرين عبد الوهاب

الكرتونة انخفضت 26 جنيها.. تراجع أسعار البيض في الأسواق| التفاصيل الكاملة

رد فعل صادم من شقيق شيرين عبد الوهاب بعد عودتها لحسام حبيب

بعد عودتهما رسميا.. صور جديدة جمعت حسام حبيب وشيرين| شاهد

تعبنا .. حقيقة القبض على صاحب واقعة محل الكشري وتعليقات السوشيال

الليلة | أول ظهور لـ شيرين بعد خروجها من المستشفى

بملابس جريئة.. زوجة برونو سافيو تستعرض أنوثتها على شاطئ البحر |شاهد

ترشيحاتنا

لماذا يطرح البنك المركزي أذون خزانة بقيمة 1.6 مليار دولار.. خبير يجيب

مسيرة ضخمة بالسيارات فى حب مصر بالشروق

عمرو أديب: صورة الرئيس السيسي مع نانسي بيلوسي خلت الجماعة إياها تلطم

الإعلان عن إنشاء مركز القاهرة للتعلم والتميز حول التكيُف والصمود بدعم أمريكي

وقفة للمصريين في لندن لدعم الدولة والرئيس السيسي.. فيديو

مؤمن زكريا يعلن إصابته بفيروس كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالصور.. إزالة قنبلة يدوية من صدر جندي روسي قبل انفجارها

مش لابسة أبيض.. صورعقد قران شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب للمرة الثانية|خاص

علامة جديدة فى الأرجل تكشف زيادة الكوليسترول

قرأت لك| "الطريق بين استمرارية السعي وحتمية الوصول" لـ أيمن حويرة

فيديو

نتائجها كارثية.. تحذير مهم من الصحة بسبب الخلطة السحرية في الصيدليات| فيديو

مرض منتشر بين الأطفال.. تحذير هام من جمال شعبان| تغطية خاصة

بايدن في شرم الشيخ.. تحدث عن المناخ ومصر وسد النهضة وحرب روسيا..فيديو

النقاب خطر..حسين فهمي يتحدث عن زواجه من أنغام وعلاقته بالوسط الفني/فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. سارة الغراب

مكافحة التغير المناخي.. نحو مقاربة دستورية

د. رهام سلامة

ملتقى البحرين دعوة للتعارف ونبذ الصراع

د. صفوت عمارة

مصر بلد الأمن والاستقرار

عبد المعطى أحمد

6 إجراءات لإنقاذ كوكبنا

محمود جلال

دور الملكية الفكرية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية

نهال علام

شرم الشيخ

د. ماريان جرجس

من شرم الشيخ.. تستغيث الأرض !

نسرين حجاج

التصحر والجفاف.. أزمات تواجه مؤتمر المناخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ