مواطنة مصرية من لندن: الإخوان لسه فاكرين إن مرسي راجع.. فيديو

أكدت ماجدة صقر، مواطنة مصرية من لندن، أن الأوضاع اليوم كانت صعبة، خاصة أن بريطانيا، هي أحد معاقل جماعة الإخوان الإرهابية، ويحاولون تأثير الرأي العام.

وقالت ماجدة صقر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “على مسئوليتي”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “أحمد موسى”، ان بعض مؤيدي جماعة الإخوان، حاولوا إحباط معنوياتها، ولكننا كنا لهم بالمرصاد.

عناصر جماعة الإخوان الإرهابية

وتابعت مواطنة مصرية في لندن، أن عناصر جماعة الإخوان الإرهابية يتحركون في لندن ملثمين، وهو يدل على مخاوفهم.

وأشارت ماجدة صقر إلى الإخوان لسة فاكرين أن مرسي راجع