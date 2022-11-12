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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حوار ودي بين النائب محمد أبو العينين ونانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي بقمة المناخ

النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، التقى بـ نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأمريكي، في شرم الشيخ، على هامش فعاليات قمة المناخ.

تفاصيل مشاركة النائب محمد أبو العينين في فعاليات إحدى ندوات قمة المناخ

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وقال أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج “على مسئوليتي”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن النائب محمد أبو العينين، دخل في حوار ودي، مع نانسي بيلوسي، حول قمة المناخ.

 

وتابع مقدم برنامج “على مسئوليتي”، أن اللقطة التي جمعت بين النائب محمد أبو العينين وبين رئيسة مجلس النواب الأمريكي لقطة جميلة ومعبرة ورسالة قوية.

 

معرفة شخصية للغاية 

وأشار أحمد موسى إلى أن النائب محمد ابو العينين يعرف نانسي بيلوسي معرفة شخصية للغاية. 
 

الإعلامي أحمد موسى النائب محمد أبو العينين جنوب سيناء أحمد موسى نانسي بيلوسي

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